Оккупанты совершили восемь авиаударов по Запорожской области: в пяти населенных пунктах объявлена принудительная эвакуация детей

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 29 августа вражеская армия нанесла 106 ударов по 26 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за сутки зафиксировано восемь авиаударов по Орехову, Роботиному и Малой Токмачке, пять РСЗО-обстрелов по Левадному, Малиновке, Темировке, Полтавке и Новодаровке, а также БПЛА-атаки по Ольговскому и Каменскому.

91 артиллерийский обстрел пришелся по территории Темировки, Новоданиловки, Затишья, Белогорья, Полтавки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Как отметил Малашко, во время вражеских артиллерийских обстрелов Каменского ранения получили мужчины 38 и 40 лет, а также 51-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, за сутки поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

"Призываю эвакуироваться с опасных территорий, пока наши защитники не выгонят оккупантов из родной земли", - подчеркнул Малашко.

Как сообщили в Минреинтеграции, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей.

Соответствующее обращение Запорожской ОВО было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

"Участники заседания единогласно проголосовали за проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, находящихся вблизи районов ведения боевых действий", - сообщили в ведомстве.

Речь идет о пяти населенных пунктах: городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также селах Преображенка, Егоровка, Новопавловка.

Отмечается, что из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей).

Кроме детей, обязательная эвакуация будет также касаться маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах области.

Напомним, армия страны-агрессора РФ за сутки 29 августа 91 раз открывала огонь по территории Запорожской области. Под вражеским огнем было 30 населенных пунктов.