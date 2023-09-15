Оккупанты нанесли четыре авиаудара по Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, по области авиаударам оккупантов подверглись поселки Стрелка Харьковского района, Плетеновка Чугуевского района, Степная Новоселовка, Котляровка Купянского района.

Под вражеский обстрел и миномет попали населенные пункты Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Сынковка, Берестово Купянского района, а также Нескучное Харьковского района, Нестерное, Охримовка, Бударки Чугуевского района.

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов городе Волчанск Чугуевского района повреждены 5 частных домов.

Также в селе Подолы Купянского района произошел вражеский обстрел, в результате которого повреждено частное домовладение.

А в городе Волчанск Чугуевского района в результате обстрела горела хозяйственная постройка частного домовладения.

Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.

"Враг продолжает поддерживать группу войск, охраняющую государственную границу. Войска противника проводят активные подрывные мероприятия в приграничных районах с целью предотвращения развертывания украинских войск, противник увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области", - отметил Синегубов.

Напомним, накануне армия РФ нанесла более 13 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре приграничных районов.