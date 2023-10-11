На Купянском направлении враг 16 раз шел в наступление и нанес ракетные удары по Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки под обстрелами врага находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня утром враг обстрелял из РСЗО и нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по селу Боровая Изюмского района. В результате вражеского обстрела повреждены 2 жилых дома.

В результате ракетного удара по пгт Большой Бурлук Купянского района получили ранения трое гражданских людей.

"Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Одна женщина и мужчина госпитализированы. В поселке повреждены 10 построек и 4 автомобиля", - уточнил Синегубов.

Кроме того, в селе Басово Богодуховского района из-за обстрела с вертолета повреждено частное домовладение.

Также в селе Куриловка Купянского района артиллерийским обстрелом поврежден жилой дом, ранение получил 47-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В результате обстрела села Петропавловка Купянского района повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки.

"На Купянском направлении враг 16 раз шел в наступление в районе Синьковки и 5 - возле Ивановки. Наши защитники отразили все атаки врага, нанеся ему ощутимые потери", - заметил Синегубов.

Напомним, 8 октября российские военные нанесли очередной удар по городу Волчанск в Харьковской области. В результате обстрела погибла 65-летняя женщина.