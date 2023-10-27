На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з Куп'янська та передмість

На засіданні Ради оборони Харківської області 27 жовтня було ухвалено рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з десяти населених пунктів, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Рішення стосується Куп'янська, селищ Куп'янськ-Вузловий та Ківшарівка цієї ж громади, сіл Курилівка, Глушківка, Колісниківка, Новоосинове, Подоли (Курилівська громада) та сіл Кіндрашівка й Тищенківка (Кіндрашівська громада).

Наразі, за даними ОВА, у цих населених пунктах, що перебувають під постійними ворожими обстрілами, перебуває 275 дітей. Крім того, згідно рішення Ради оборони області, іншим дітям буде заборонено в’їжджати у вказані три громади.

Діти з перелічених населених пунктів можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих буде забезпечено житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Зазначимо при цьому, що Кіндрашівку було обстріляно, зокрема, й 27 жовтня. За даними ОВА, внаслідок ворожого удару там було травмовано 67-річну жінку. Її госпіталізували з осколковим пораненням стегна.

Нагадаємо також, що днями Херсонська та Донецька обласні військові адміністраціх також вирішили оголосити примусову евакуацію родин з дітьми з 23 та 8 населених пунктів цих регіонів відповідно.

Зокрема, на Херсонщині йдеться про прилеглі до Дніпра села й селища, що піддаються обстрілам з боку окупованої РФ території на протилежному березі річки, а на Донеччині - про території Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація найбільш критична.