Вместе победим! Глава партии "Слуга народа" поздравила Зеленского с годовщиной инаугурации

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк и партия поздравили Президента Владимира Зеленского с четвертой годовщиной инаугурации на пост главы государства. Соответствующие сообщения появились на Facebook страницах партии и личной странице Шуляк.

“Четыре года назад прошла инаугурация Владимира Зеленского. С точки зрения истории – небольшой период. Впрочем, за эти годы наша страна прошла множество испытаний. Даже самое существование Украины было под угрозой. Но каждый раз Владимир Зеленский доказывал, что он – настоящий лидер нации. И неудивительно, что парламенты ведущих стран мира рукоплещут ему стоя. Спасибо, господин Президент! Вместе победим!”, - говорится в сообщении.

Партийцы опубликовали более 20 знаковых фотографий из разных периодов пребывания Зеленского в должности, в частности, фотографии с самой инаугурации в 2019 году, обложки крупнейших мировых изданий с портретами Президента во время полномасштабного вторжения, семейные фотографии с первой леди Еленой Зеленской, встречи с мировыми лидерами, военные и официальные портреты.