Разом переможемо! Голова партії “Слуга народу” привітала Зеленського з річницею інавгурації

Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк та партія привітали Президента Володимира Зеленського з четвертою річницею інавгурації на пост глави держави. Відповідні повідомлення з’явилися на Facebook сторінках партії та особистій сторінці Шуляк.

“Чотири роки тому відбулася інавгурація Володимира Зеленського. З точки зору історії - невеликий період. Утім, за ці роки наша країна пройшла багато випробувань. Навіть саме існування України було під загрозою. Але кожного разу Володимир Зеленський доводив, що він - справжній лідер нації. І не дивно, що парламенти провідних країн світу аплодують йому стоячи. Дякуємо, пане Президенте! Разом переможемо!”, - йдеться в повідомленні.

Партійці опублікували понад 20 знакових світлин з різних періодів перебування Зеленського на посаді, зокрема, фотографії з самої інавгурації в 2019 році, обкладинки найбільших світових видань з портретами Президента під час повномасштабного вторгнення, сімейні фотографії із першою леді Оленою Зеленською, зустрічі зі світовими лідерам, військові та офіційні портрети.