Войска российских агрессоров обстреливают больницы, нарушая Женевскую конвенцию - Виктор Ляшко

Российские военные стали обстреливать не только военные объекты в Украине, но уже и мирное население, в частности, больницы. Рассказываем подробности.

Российские военные приступили к обстрелу украинских больниц. Это — прямое нарушение Женевской конвенции и противоречие нормам международного гуманитарного права. Об этом сообщает на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Российские оккупанты производят обстрелы больниц. Это позорный и низкий поступок слабаков. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", - пишет Ляшко.

Тем не менее, по словам министра, больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности. Военные действия не помешают им оказывать помощь в любых обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в Угледаре Донецкой области под обстрел попала местная больница, в результате погибли четыре человека и еще около 10 ранены.

Напомним, ранее сегодня российские военные захватили ЧАЭС. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, российские диверсионно-разведывательные группы намеревались устроить там теракт.