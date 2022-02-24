Війська російських агресорів обстрілюють лікарні, порушуючи Женевську конвенцію - Віктор Ляшко

Російські військові стали обстрілювати не лише військові об'єкти в Україні, а й мирне населення, зокрема, лікарні. Розповідаємо подробиці.

Російські військові розпочали обстріл українських лікарень. Це - пряме порушення Женевської конвенції та протиріччя нормам міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Російські окупанти здійснюють обстріл лікарень. Це ганебний і низький вчинок слабаків. Такі дії становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення і суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - пише Ляшко.

Проте, за словами міністра, лікарні та бригади екстреної медичної допомоги перебувають у режимі повної готовності. Військові дії не завадять їм надавати допомогу за будь-яких обставин.

Раніше повідомлялося, що в Вугледарі Донецької області під обстріл потрапила місцева лікарня, в результаті загинуло четверо людей і ще близько 10 поранено.

Нагадаємо, раніше сьогодні російські військові захопили ЧАЕС. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, російські диверсійно-розвідувальні групи мали намір влаштувати там теракт.