Враг готовится к масштабному наступлению и заканчивает перегруппировку войск, - ГУР МО Украины

Российские военные уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление. Нынешние сражения – попытка определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь на Донецком направлении", – сказал Вадим Скибицкий.

Он также подчеркнул, что россияне как всегда врут и планируют штурм "Азовстали" в заблокированном Мариуполе.

"По нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод "Азовсталь" для того, чтобы уничтожить наше сопротивление", — отметил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, наибольшая активность российских войск наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. Продолжается наступление противника на юг от Изюма.