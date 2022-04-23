Оккупанты частично блокируют Харьков и разворачивают системы ПВО в Скадовске — Генштаб

Наибольшая активность российских войск наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. Продолжается наступление противника на юг от Изюма.

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Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В целях уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.

В Генштабе отмечают, что не исключают провокаций на украинско-российской границе, обвинив в них представителей Сил обороны Украины.

На Таврическом и Южнобужском направлениях с целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении Николаева противник производит обстрелы позиций ВСУ. Для наращивания системы ПВО в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.

На Слобожанском направлении российские захватчики частично блокируют Харьков и обстреливают его из ствольной и реактивной артиллерии. Отдельные вражеские подразделения ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Кроме того, противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.

По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и изнасиловании гражданского населения в Буче под Киевом, действуют в районе Изюма. Там оккупанты России уже понесли потери.

На Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, обстреливает наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе и с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

В Запорожском направлении, на усиление своей группировки, противник переместил БТГ.

В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения ППК "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

В Генштабе отмечают, что только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.