Окупанти частково блокують Харків та розгортають системи ППО у Скадовську — Генштаб

Найбільша активність російських військ спостерігається у Слобожанському та Донецькому напрямках. Продовжується наступ супротивника на південь від Ізюму.

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Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу Збройних Сил України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. З метою уточнення становища наших військ на Сумському напрямку противник залучив БПЛА із району населеного пункту Глушково.

У Генштабі зазначають, що не відкидають провокацій на українсько-російському кордоні, звинувативши в них представників Сил оборони України.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках з метою створення сприятливих умов для просування у напрямку Миколаєва противник здійснює обстріл позицій ЗСУ. Для нарощування системи ППО у районі Скадовська ворог розгорнув батарею С-300ВМ.

На Слобожанському напрямку російські загарбники частково блокують Харків та обстрілюють його зі ствольної та реактивної артилерії. Окремі ворожі підрозділи ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюму. Крім того, противник проводить повітряну розвідку позицій та заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.

За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, тортурах та зґвалтуванні цивільного населення у Бучі під Києвом, діють у районі Ізюма. Там окупанти Росії вже зазнали втрат.

На Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, обстрілює наші війська з метою їхнього витіснення та створення умов розвитку наступу на Слов'янськ. Триває наступ у напрямі Новотошківського та штурмових дій у районах Рубіжного, Попасної та Мар'їнки.

На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу "Азовсталь" та завдавати авіаційних ударів по місту, у тому числі і із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.

В Запорізькому напрямку, на посилення свого угруповання, супротивник перемістив БТГ.

У рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу ППК "Вагнер" чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута в район Новобахмутівки для розвідки та уточнення порядку взаємодії. Інформація зараз уточнюється.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

У Генштабі зазначають, що лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено дев'ять танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.