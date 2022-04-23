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Ворог готується до масштабного наступу та закінчує перегрупування військ, - ГУР МО України
Російські військові вже закінчує перегрупування військ, після якого почнеться масштабний наступ. Нинішні битви – спроба визначити найуразливіші місця Збройних Сил України.
Про це повідомив в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
"Противник закінчує перегрупування військ. Усі батальйонно-тактичні групи, які досі були зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, противник зараз у всіх напрямках намагається визначити найбільш уразливі місця Збройних Сил України для того, щоб розпочати широкомасштабний наступ та закріпити свій успіх, насамперед на Донецькому напрямку”, – сказав Вадим Скибіцький.
Він також підкреслив, що росіяни як завжди брешуть і планують штурм "Азовсталі" у заблокованому Маріуполі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"За нашими даними, вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, зокрема структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ саме на завод "Азовсталь" для того, щоб знищити наш опір", - зазначив він.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, найбільша активність російських військ спостерігається у Слобожанському та Донецькому напрямках. Продовжується наступ супротивника на південь від Ізюму.