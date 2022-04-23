Ворог готується до масштабного наступу та закінчує перегрупування військ, - ГУР МО України

Російські військові вже закінчує перегрупування військ, після якого почнеться масштабний наступ. Нинішні битви – спроба визначити найуразливіші місця Збройних Сил України.

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Про це повідомив в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Противник закінчує перегрупування військ. Усі батальйонно-тактичні групи, які досі були зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, противник зараз у всіх напрямках намагається визначити найбільш уразливі місця Збройних Сил України для того, щоб розпочати широкомасштабний наступ та закріпити свій успіх, насамперед на Донецькому напрямку”, – сказав Вадим Скибіцький.

Він також підкреслив, що росіяни як завжди брешуть і планують штурм "Азовсталі" у заблокованому Маріуполі.

"За нашими даними, вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, зокрема структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ саме на завод "Азовсталь" для того, щоб знищити наш опір", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, найбільша активність російських військ спостерігається у Слобожанському та Донецькому напрямках. Продовжується наступ супротивника на південь від Ізюму.