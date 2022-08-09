Вскоре Рада рассмотрит вопрос избрания членов Высшего совета правосудия

На ближайшем пленарном заседании Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос об избрании членов Высшего совета правосудия (ВСП), сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"Ближайшее пленарное заседание Рады снова начнется по кадровым вопросам... Будет голосование за избрание членов Высшего совета правосудия", - написал он в своем Telegram-канале во вторник.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывал, что парламент в ближайшее время сможет рассмотреть вопрос об избрании двух членов ВРП по своей квоте.

Напомним, что комитет по вопросам правовой политики 10 июля рекомендовал парламенту определиться путем голосования по избранию Романа Маселко, Николая Мороза и Вячеслава Талько на должности членов ВРП.

Согласно закону, ВРП состоит из 21 члена, из которых 10 избирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих назначает президент, двоих избирает Верховная Рада, двоих – съезд адвокатов Украины, двоих – всеукраинская конференция прокуроров, двоих – съезд представителей юридических вузов и научных учреждений.

Председатель Верховного Суда входит в состав ВРП по должности.