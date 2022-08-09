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Незабаром Рада розгляне питання обрання членів Вищої ради правосуддя
На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада планує розглянути питання щодо обрання членів Вищої ради правосуддя (ВРП), повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Найближче пленарне засідання Ради знову розпочнеться з кадрових питань... Буде голосування за обрання членів Вищої ради правосуддя", - написав він у своєму Telegram-каналі у вівторок.
Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховував, що парламент найближчим часом зможе розглянути питання щодо обрання двох членів ВРП за своєю квотою.
Нагадаємо, що комітет з питань правової політики 10 липня рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування щодо обрання Романа Маселка, Миколи Мороза та В'ячеслава Талька на посади членів ВРП.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відповідно до закону, ВРП складається з 21 члена, з яких 10 обирає з'їзд суддів України з числа суддів або суддів у відставці, двох призначає президент, двох обирає Верховна Рада, двох – з'їзд адвокатів України, двох – всеукраїнська конференція прокурорів, двох – з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ.
Голова Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою.