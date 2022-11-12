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ВСУ ликвидировали уже 80 210 оккупантов
По состоянию на 12 ноября на 262-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 80 210 человек, что на 810 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.
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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 12.11 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 80 210 (+810) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2838 (+24) ед;
- боевых бронированных машин – 5730 (+34) ед;
- артиллерийских систем – 1829 (+12) ед;
- РСЗО – 393 (+0) ед;
- средства ПВО – 205 (+0) ед;
- самолетов – 278 (+0) ед;
- вертолетов – 261 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1);
- крылатые ракеты – 399 (+0);
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20) ед;
- специальная техника – 160 (+1).
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
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