ВСУ ликвидировали уже 80 210 оккупантов

По состоянию на 12 ноября на 262-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 80 210 человек, что на 810 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 12.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 80 210 (+810) человек ликвидировано;

танков ‒ 2838 (+24) ед;

боевых бронированных машин – 5730 (+34) ед;

артиллерийских систем – 1829 (+12) ед;

РСЗО – 393 (+0) ед;

средства ПВО – 205 (+0) ед;

самолетов – 278 (+0) ед;

вертолетов – 261 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1);

крылатые ракеты – 399 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20) ед;

специальная техника – 160 (+1).

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что большинство состава российской частных военных компаний составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится самый большой процент погибших.