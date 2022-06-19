ВСУ отбили вражеский штурм Тошковки, в Харьковской области продолжаются бои возле села Рубежное, - Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают проводить штурмовые действия на нескольких направлениях. На севере Харьковской области продолжаются бои в районе села Рубежное. Ведутся бои в направлении трассы Лисичанск-Бахмут в районе Попасной

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Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории РБ.

На Северском направлении, чтобы сковать действия сил обороны, в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Противник продолжает совершенствовать инженерное оборудование и вести воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей и обстрелах позиций украинских войск. Армия РФ нанесла авиационные удары по населенным пунктам Тимофеевка и Цаповка. Идет поставка вооружения, военной техники с территории РФ.

Недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник обстрелял позиции ВСУ недалеко от Дибровного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Донецк и Николаевка. Нанес авиаудар неподалеку от Пришиба и ракетный удар по населенному пункту Маяки.

На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Российские войска нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом.

ВСУ отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают позиции ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия продолжаются.

Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое украинские защитники успешно отбили.

Была попытка наступления армии РФ от захваченной Врубовки в сторону Николаевки, но она была отбита. Также к Николаевке оккупанты прорываются со стороны Нырково, бой продолжается. Противник отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Нанес ракетные удары в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка.

На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.

На Николаевском направлении враг вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вел воздушную разведку позиций ВСУ с применением БпЛА в районе населенного пункта Таврическое.

На Криворожском направлении противник обстреливал из артиллерии и реактивных систем залпового огня населенные пункты Красный Яр и Кобзарцы.

"Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях", - подчеркнули в Генштабе.