ВСУ відбили ворожий штурм Тошківки, на Харківщині тривають бої біля села Рубіжне, - Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують проводити штурмові дії на кількох напрямках. На півночі Харківської області точаться бої в районі села Рубіжне. Ведуться бої у напрямку траси Лисичанськ-Бахмут у районі Попасної

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях. Продовжує зберігатись загроза ракетних та авіаційних ударів з території РБ.

На Сіверському напрямку, щоб скувати дії сил оборони, у прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу. Противник продовжує вдосконалювати інженерне обладнання та вести повітряну розвідку.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій українських військ. Армія РФ завдала авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка. Йде постачання озброєння, військової техніки з території РФ.

Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов'янському напрямі противник обстріляв позиції ЗСУ неподалік Дібрівного, Вернопілля, Курульки, Богородичного та Долини.

На Лиманському напрямі ворог активних дій не вів. Обстріляв підрозділи ЗСУ у районах населених пунктів Донецьк та Миколаївка. Наніс авіаудар неподалік Пришиба і ракетний удар по населеному пункту Маякі.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Російські війська завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам'янки.

З метою коригування вогню у районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА "Орлан-10". Продовжуються бойові дії щодо встановлення повного контролю над цим містом.

ЗСУ відобразили штурм у районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов і проводить перегрупування.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції ЗСУ у районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яківлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцева та Нью-Йорка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхово – Гірське, бойові дії продовжуються.

Штурм за напрямками Оріхово – Золоте та Первомайськ – Золоте українські захисники успішно відбили.

Була спроба настання армії РФ від захопленої Врубівки у бік Миколаївки, але її відбили. Також до Миколаївки окупанти прориваються з боку Ниркового, бій продовжується. Супротивник відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Завдав ракетних ударів у районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти Основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій.

На Миколаївському напрямку ворог вів вогонь із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій ЗСУ із застосуванням БпЛА у районі населеного пункту Таврійське.

На Криворізькому напрямку супротивник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню населені пункти Червоний Яр та Кобзарці.

"Українські захисники завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де продовжуються активні бойові дії. Окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об'єктів на території України, продовжують інформаційні вкидання про розташування військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах", - наголосили в Генштабі. .