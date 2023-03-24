"Вытеснить "Моршинскую" с рынка", - гендиректор IDS Ukraine о результатах конкурса АРМА на управление активами компании

АРМА назначило управляющим активов компании-производителя "Моршинской" прямого конкурента, который может воспользоваться ситуацией, чтобы вытеснить "Моршинскую" с рынка.

Сначала АРМА объявило конкурс на поиск управляющего корпоративными правами IDS Ukraine, а на прошлой неделе управляющим на корпоративные права компании выбран конкурент, который меньше IDS Ukraine по годовой прибыли почти в шесть раз. Это не выглядит как заинтересованность в том, чтобы помочь государству спасти такой замечательный актив, как компания IDS Ukraine. Об этом в авторской колонке "Что с "Моршинской"? Рейдерство или непродуманные действия?" пишет генеральный директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

По его словам, АРМА избрала управляющим активами IDS Ukraine небольшую компанию "Карпатские минеральные воды".

Небольшая историческая справка: как IDS Ukraine, так и "Карпатские минеральные воды" развивали свои бренды более 15 лет. Мы работали, не покладая рук, и смогли вырастить самый дорогой бренд в Украине - "Моршинскую". И это не наша собственная оценка – такое звание было исследовано и опубликовано в независимом СМИ дважды! За 15 лет бренд вырос с 5% до 27% рынка, а вода конкурента "Карпатская родниковая" за то же самое время смогла достичь всего 8%. Наглядная разница в эффективности управления! Поэтому совершенно непонятно, почему должностные лица АРМА решили, что менеджеры "Карпатских минеральных вод" имеют достаточную квалификацию, чтобы управлять бизнесом IDS Ukraine", - пишет Марко Ткачук.

Он предполагает, что основной целью участия в конкурсе была надежда на то, что вместе с правом на управление корпоративными правами они смогут получить доступ к управлению операционной деятельностью IDS Ukraine.

"Конечно, получить в управление завод, который при необходимости можно остановить по надуманным причинам, а вдобавок еще и дистрибуционную компанию с огромным парком холодильников, и за счет этого развить собственный бренд – идея очень привлекательная, о чем даже не скрывая говорит руководитель конкурента. У нас есть небезосновательное подозрение, что "Карпатские минеральные воды" будут прилагать все усилия, чтобы ослабить или вообще вытеснить "Моршинскую" с рынка, ведь доля рынка такой любимой нашими потребителями "Моршинской" почти в три с половиной раза больше, чем у "Карпатской" источниковой", - считает Марко Ткачук.

Он также подчеркнул, что если государство не вмешается и не отменит результаты конкурса, проведенного с огромным количеством нарушений, страна может потерять эффективную компанию IDS Ukraine.

"Дестабилизация ситуации приведет к тому, что остановятся работающие предприятия, наша команда из 3000 человек останется без работы, курортный городок Моршин потеряет большую часть своего дохода, а миллионы украинцев останутся без доступа к качественной питьевой воде. Мне кажется, что государство в этом не может А вот "Карпатские минводы" - да, считая, что война все спишет, хотя по факту это можно назвать всем известным словом - "рейдерство", - отметил Марко Ткачук.

Как сообщалось, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА), определило управляющего для арестованных корпоративных прав IDS Ukraine им стала компания "Карпатские минеральные воды".

Напомним, недавно в компании IDS Ukraine сообщили, что передача управления IDS Ukraine другим лицам вряд ли окажет положительное влияние на деятельность компании, поскольку ранее АРМА не показала успешных кейсов работы с активами, попавшими в ее управление.