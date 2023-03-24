"Витіснити "Моршинську" з ринку", - гендиректор IDS Ukraine про результати конкурсу АРМА на управління активами компанії

АРМА призначило управителем активів компанії-виробника “Моршинської” прямого конкурента, який може скористатися ситуацією, щоб витіснити “Моршинську” з ринку.

Спочатку АРМА оголосило конкурс на пошук управителя корпоративними правами IDS Ukraine, а минулого тижня управителем на корпоративні права компанії обрано конкурента, який менше IDS Ukraine по річному прибутку майже в шість разів. Це не виглядає, як зацікавленість в тому, щоб допомогти державі врятувати такий чудовий актив, як компанія IDS Ukraine. Про це в авторській колонці "Що з "Моршинською"? Рейдерство чи непродумані дії?" пише генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

За його словами, АРМА обрала управителем активами IDS Ukraine невелику компанію "Карпатські мінеральні води".

"Невелика історична довідка: як IDS Ukraine, так і "Карпатські мінеральні води” розвивали свої бренди більше 15 років. Ми працювали, не покладаючи рук, і змогли виростити найдорожчий бренд в Україні — "Моршинську" . І це не наша власна оцінка — таке звання було досліджено і опубліковано в незалежному ЗМІ двічі! За 15 років бренд зріс з 5% до 27% ринку, а вода конкурента "Карпатська джерельна" за той же самий час змогла досягти лише 8%. Наочна різниця в ефективності управління! Тож, зовсім незрозуміло, чому посадові особи АРМА вирішили, що менеджери "Карпатських мінеральних вод” мають достатню кваліфікацію, щоб управляти бізнесом IDS Ukraine", - пише Марко Ткачук.

Він припускає, що основною метою участі в конкурсі конкурента була надія на те, що разом з правом на управління корпоративними правами вони зможуть отримати доступ до управління операційною діяльністю IDS Ukraine.

"Звичайно, отримати в управління завод, який за необхідності можна зупинити по надуманим причинам, а на додаток ще й дистрибуційну компанію з величезним парком холодильників, і за рахунок цього розвинути власний бренд – ідея дуже приваблива, про що навіть не скриваючи говорить керівник конкурента. У нас є небезпідставна підозра, що "Карпатські мінеральні води” будуть докладати всіх зусиль, щоб послабити або взагалі витіснити "Моршинську" з ринку, адже частка ринку такої любимої нашими споживачами "Моршинської" майже в три з половиною рази більша, ніж у "Карпатської джерельної", - вважає Марко Ткачук.

Він також підкреслив, що, якщо держава не втрутиться та не скасує результати конкурсу, який був проведений з величезною кількістю порушень, країна може втратити ефективну компанію IDS Ukraine.

"Дестабілізація ситуації призведе до того, що зупиняться працюючі підприємства, наша команда з 3000 людей залишиться без роботи, курортне містечко Моршин втратить більшу частину свого доходу, а мільйони українців залишаться без доступу до якісної питної води. Мені здається, що держава в цьому не може бути зацікавленою. А ось "Карпатські мінводи" - так, вважаючи, що війна все спише, хоча по факту це можна назвати всім відомим словом – "рейдерство", - зауважив Марко Ткачук.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА), визначило управителя для арештованих корпоративних прав IDS Ukraine ним стала компанія "Карпатські мінеральні води".

Нагадаємо, нещодавно в компанії IDS Ukraine повідомили, що передача управління IDS Ukraine іншим особам навряд чи позитивно вплине на діяльність компанії, оскільки раніше АРМА не показала успішних кейсів роботи з активами, що потрапили в її управління.