Япония передаст Украине защитное снаряжение для ВСУ

Япония и Украина подписали соглашение о бесплатном предоставлении Украине защитного снаряжения для украинских Вооруженных сил. Подобного в истории Японии еще было.

Япония и Украина подписали межправительственное соглашение о предоставлении на безвозмездной основе защитного снаряжения для украинских Вооруженных сил. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей страничке в Facebook.

"Подобный акт совершился впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Япония оказывает беспрецедентную поддержку Украине", – написал Корсунский.

По этому соглашению, Япония передаст ВСУ бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и другое снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, 28 февраля правительство Японии заявило, что выделит Украине дополнительные $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн. 1 марта Япония ввела санкции против 49 российских компаний, а также шести политиков и военачальников. 8 марта Министерство финансов Японии заморозило активы еще 32 российских и белорусских чиновников и олигархов и ввела запрет на экспорт оборудования для нефтеперерабатывающих заводов в РФ.