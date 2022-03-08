Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Япония передаст Украине защитное снаряжение для ВСУ

Япония передаст Украине защитное снаряжение для ВСУ

Япония и Украина подписали соглашение о бесплатном предоставлении Украине защитного снаряжения для украинских Вооруженных сил. Подобного в истории Японии еще было.

Япония и Украина подписали межправительственное соглашение о предоставлении на безвозмездной основе защитного снаряжения для украинских Вооруженных сил. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей страничке в Facebook.

"Подобный акт совершился впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Япония оказывает беспрецедентную поддержку Украине", – написал Корсунский. 

По этому соглашению, Япония передаст ВСУ бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и другое снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях.  

Напомним, 28 февраля правительство Японии заявило, что выделит Украине дополнительные $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн. 1 марта Япония ввела санкции против 49 российских компаний, а также шести политиков и военачальников. 8 марта Министерство финансов Японии заморозило активы еще 32 российских и белорусских чиновников и олигархов и ввела запрет на экспорт оборудования для нефтеперерабатывающих заводов в РФ.