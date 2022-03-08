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Японія передасть Україні захисне спорядження для ЗСУ

Японія передасть Україні захисне спорядження для ЗСУ

Японія та Україна підписали угоду про безплатне надання Україні захисного спорядження для українських Збройних сил. Подібного в історії Японії ще не було.

Японія та Україна підписали міжурядову угоду про надання на безоплатній основі захисного спорядження для українських збройних сил. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський на своїй сторінці у Facebook.

"Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали - Японія надає безпрецедентну підтримку Україні", - написав Корсунський.

За цією угодою Японія передасть ЗСУ бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери та інше спорядження для використання у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, 28 лютого уряд Японії заявив, що виділить Україні додаткові $100 млн до вже схваленої підтримки $100 млн. 1 березня Японія ввела санкції проти 49 російських компаній, а також шести політиків і воєначальників. 8 березня Міністерство фінансів Японії заморозило активи ще 32 російських та білоруських чиновників та олігархів та запровадило заборону на експорт обладнання для нафтопереробних заводів до РФ.