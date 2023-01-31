За публичные призывы отсоединить Донбасс и договариваться с Путиным Балогу следует лишить мандата - эксперт

Народный депутат Виктор Балога выразил желание договариваться с Владимиром Путиным в случае избрания президентом и призывал отсоединить Донбасс. За такие действия необходимо лишать мандата и выписывать госизмену, считает политический эксперт Алексей Голобуцкий. Об этом он пишет на своей странице в Facebook со ссылкой на видео интервью Виктора Балоги.

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"Балога предложил договариваться с Путиным: это лишение мандата и госизмена. Пишут, что ряд пророссийских нардепов из "дубайского котла" сдали свои мандаты. Но сколько еще таких "консервов" сидит в ВР... Наткнулся на такое видео. " Балога, близкий друг Медведчука, предложил договариваться с Путиным. Если бы он был президентом Украины, так и сделал бы, говорит" , - отмечает Голобуцкий.

По словам Голобуцкого, после того как он поднял старые сообщения из соцсетей Балоги, то увидел основания для обвинений в госизмене и лишения мандата.

Почти год войны. Десятки тысяч убитых, замученных, изнасилованных граждан Украины. Нардеп Балога хочет договариваться с Путиным. Поднял его старые сообщения. А там – тупо все. Нет только фотки паспорта гражданина РФ. Здесь вам и предложение от Балоги провести референдум на Донбассе, и "дать оккупированным территориям пожить 15 лет" и многое другое. Насколько мне известно, публичные призывы отсоединить территории Украины подпадают под госизмене, не говоря уже о лишении мандата", - пишет Голобуцкий.

Эксперт отмечает, что многолетнюю позицию Балоги можно было бы списать на недальновидность, если бы не дружба с Медведчуком, не должность в правительстве при президентстве Януковича и если бы не раздувание дипломатических конфликтов в Закарпатье.

"Все балогины "Дайте Донбассу пожить самостоятельно" сразу выскакивают в российских медиа с заголовками: "влиятельные украинские олигархи предлагают референдум на Донбассе" и так далее. За это необходимо лишать мандата и выписывать госизмену. Пока же правоохранители и парламент думают, Украина вынуждена "наслаждаться" такими видео от действующего народного депутата воюющей страны", - резюмирует Голобуцкий.