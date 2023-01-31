За публічні заклики від'єднати Донбас та домовлятись з Путіним Балогу слід позбавити мандату - експерт

Народний депутат Віктор Балога висловив бажання домовлятись з Володимиром Путіним в разі обрання президентом та закликав від'єднати Донбас. За такі дії необхідно позбавляти мандату та виписувати держзраду, вважає політичний експерт Олексій Голобуцький. Про це він пише на своїй сторінці у Facebook з посиланням на відео інтерв'ю Віктора Балоги.

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"Балога запропонував домовлятися з Путіним: це позбавлення мандату та держзрада. Пишуть, ряд проросійських нардепів з "дубайського котла" здали свої мандати. Але скільки ще таких "консерви" сидить у ВР... Натикнувся на таке відео. Колишній "хазяїн Закарпаття", Балога, близький друг Медведчука, запропонував домовлятися з Путіним. Якби він був президентом України, так би і зробив, каже", - зазначає Голобуцький.

За словами Голобуцького, після того як він підняв старі дописи з соцмереж Балоги, то побачив підстави для звинувачень у держзраді та позбавлення мандату.

"Майже рік війни. Десятки тисяч вбитих, закатованих, зґвалтованих громадян України. Нардеп Балога хоче домовлятися з Путіним. Підняв його старі дописи. А там – тупо все. Немає лише фотки паспорта громадянина РФ. Тут вам і пропозиція від Балоги провести референдум на Донбасі, і "дати окупованим територіям пожити 15 років" та багато чого іншого. Наскільки мені відомо, публічні заклики від'єднати території України підпадають під держзраду, не кажучи вже про позбавлення мандату", - пише Голобуцький.

Експерт відзначає, що багаторічну позицію Балоги можна було б списати на недалекоглядність, якби не дружба з Медведчуком, не посада в уряді за президентства Януковича і якби не роздування дипломатичних конфліктів на Закарпатті.

"Усі балогині "Дайте Донбасу пожити самостійно" відразу підхоплюються російськими медіа із заголовками: "впливові українські олігархи пропонують референдум на Донбасі» і таке інше. За таке необхідно позбавляти мандату та виписувати держзраду. А поки правоохоронці та парламент думають, Україна змушена "насолоджуватись" такими відео від діючого народного депутата воюючої країни", - резюмує Голобуцький.