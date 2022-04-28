За сутки ВСУ отбили 2 атаки на южном направлении и уничтожили 49 оккупантов

Вооруженные силы Украины на южном направлении 27 апреля отбили две атаки врага и уничтожили 49 оккупантов. Об этом на Facebook сообщает Оперативное командование "Юг”.

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"На протяжении суток на Херсонщине и в Николаевской области враг пытался улучшить тактическое положение в сторону Николаева, но успеха не имел. Нашими подразделениями при поддержке артиллерии отбита атака врага у Новогригоровки и две вблизи Александровки. Эффективным ведением боевых действий нашими подразделениями сорвана вражеская подготовка к атаке в направлении Николаевки", — сказано в сообщении.

В районе Нововоронцовки подразделение ПВО сбило очередной беспилотник "Орлан-10".

Общие потери врага за сутки составили 49 военных и 14 единиц техники, из которых 6 бронированной, 3 автомобильной, 3 единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения, а также техника тыла.

В районе Молодецкого и Большой Александровки двойным попаданием уничтожены вражеские склады боеприпасов.

Тем временем в центре Херсона, на площади Свободы, российские оккупанты забросали светошумовыми и газовыми гранатами проукраинских митингующих. Есть раненые и задержанные. Но херсонцы даже сквозь дым и боль скандировали "Херсон – это Украина!".

Наращивание напряжения создается и на юго-западной границе Украины. Продолжается влияние российской пропагандистской машины на правительство самопровозглашенной ПМР. Совершаются провокации со взрывами и стрельбой, системно организованы информационные вбросы о ракетной атаке, угрозе теракта со стороны Украины.

Напомним, российская армия наращивает темпы наступления и наиболее активно действует на Слобожанском и Донецком направлениях, перебрасывает дополнительные силы под Изюм, стремится окружить защитников Украины на востоке, готовится форсировать Северский Донец.