За добу ЗСУ відбили 2 атаки на південному напрямку та збили ворожий безпілотник

Збройні сили України на південному напрямку 27 квітня відбили дві атаки ворога, знищили 49 окупантів, а також збили ворожого безпілотника. Про це на Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Протягом доби на Херсонщині та в Миколаївській області ворог намагався покращити тактичне становище у бік Миколаєва, але успіху не мав. Нашими підрозділами за підтримки артилерії відбито атаку ворога біля Новогригорівки та дві поблизу Олександрівки. Ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвано вороже у напрямку Миколаївки", — йдеться у повідомленні.

У районі Нововоронцовки підрозділ ППО збив черговий безпілотник "Орлан-10".

Загальні втрати ворога за добу склали 49 військових та 14 одиниць техніки, з яких 6 броньованої, 3 автомобільної, 3 одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, а також техніка тилу.

У районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним попаданням знищено ворожі склади боєприпасів.

Учора, 27 квітня, у центрі Херсона, на площі Свободи, російські окупанти закидали світлошумовими та газовими гранатами проукраїнських мітингувальників. Є поранені та затримані.

Нарощування напруги створюється і на південно-західному кордоні України. Триває вплив російської пропагандистської машини на уряд самопроголошеної ПМР. Здійснюються провокації з вибухами та стріляниною, системно організовані інформаційні вкидання про ракетну атаку, загрозу теракту з боку України.

Нагадаємо, російська армія нарощує темпи наступу та найбільш активно діє на Слобожанському та Донецькому напрямках, перекидає додаткові сили під Ізюм, прагне оточити захисників України на сході, готується форсувати Сіверський Донець.