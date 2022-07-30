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За сутки ВСУ уничтожили 170 оккупантов

За сутки ВСУ уничтожили 170 оккупантов

За сутки 29 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 170 оккупантов. Таким образом с начала вторжения российская армия потеряла 40 670 военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб.

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Также с начала вторжения 24 февраля ВСУ уничтожили 1759 российских танков(10 за сутки 29 июля), 3995 боевых бронированных машин(8 за 29 июля), 906 артиллерийских систем(6 за 29 июля), а также 733 БПЛА оперативно-тактического уровня(2 за 29 июля).

Фото 2 — За сутки ВСУ уничтожили 170 оккупантов

Напомним, в ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты из "Градов" обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повреждено более 30 жилых и хозяйственных зданий, выведена из строя электросеть.

Автор:
Степан Крьока