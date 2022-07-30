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За добу ЗСУ знищили 170 окупантів

За добу ЗСУ знищили 170 окупантів

За добу 29 липня Збройні сили України знищили 170 окупантів. Таким чином, з початку вторгнення російська армія втратила 40 670 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб.

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Також з початку вторгнення 24 лютого ЗСУ знищили 1759 російських танків (10 за добу 29 липня), 3995 бойових броньованих машин (8 за 29 липня), 906 артилерійських систем (6 за 29 липня), а також 733 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2 за 29 липня).

Фото 2 — За добу ЗСУ знищили 170 окупантів

Нагадаємо, у ніч на суботу, 30 липня, російські окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкоджено понад 30 житлових та господарських будівель, виведено з ладу електромережу.

Автор:
Степан Крьока