Россияне из "Градов" обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

В ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты из "Градов" обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повреждено более 30 жилых и хозяйственных зданий, выведена из строя электросеть.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь была напряженной в Никопольском районе. Российские войска несколько раз накрыли его огнем из "Градов". Направили на ночной Никополь и Красногригорьевскую общину до 80 снарядов", - отметил Резниченко.

По его словам, в Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведена из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. На месте работают электрики.

Кроме того, есть разрушения на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные тушили огонь несколько часов.

Предварительно люди не пострадали.

Глава ОВА добавил, что в Красногригорьевской общине обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля российские оккупационные войска нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Ранее под вражеский огонь попали Криворожская и Апостоловская общины Днепропетровской области. В частности, тогда россияне повредили несколько домов, водопровод и газовод.