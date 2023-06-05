Заговор военного времени – отдаст ли Минздрав миллиард за оборудование от компании, поддерживающей Россию?

Рекордный тендер на миллиард - ГП «Медицинские закупки Украины», работающее под Минздрав, объявило закупку 15 линейных ускорителей, и готово отдать за них 1 023 364 485 грн. Если торги пройдут успешно, они станут самыми крупными в истории госпредприятия, созданного специально для того, чтобы уничтожить коррупцию на медицинских тендерах. Сама закупка тоже уникальна, никто и никогда не покупал в Украине линейные ускорители в таких количествах.

В принципе, если вы не знаете, зачем врачам нужны "линейные ускорители", вас можно считать счастливым человеком. Их используют для лучевой терапии и радиохирургии в онкологии. Смысл состоит в том, чтобы хирургически точно облучить раковую опухоль радиацией и не задеть при этом другие органы пациента. То есть это очень сложное и очень специфическое оборудование, которое нельзя просто купить в магазине за углом. Стоимость – соответствующая.

Самому ГП «Медицинские закупки Украины» ускорители не нужны, конечно. Они должны быть разделены между больницами и центрами лечения рака по всей Украине. Между какими именно – в тендерной документации не разглашается. Тендер быстрый, всего две недели на подачу предложений.

Куш в 27 миллионов долларов достаточно привлекателен даже для международного рынка. На странице миллиардного тендера на Прозорро развернулась настоящая война комментариев между разными бизнесами и госпредприятием. Одна из немецких компаний даже обратилась в Антимонопольный комитет с требованием приостановить процедуру закупки. В частности, немцы утверждают, что «в совокупности установленные медико-технические требования к предмету закупки отвечают продукции только одного производителя, что как следствие ограничивает конкуренцию», бла-бла-бла. И здесь начинается самое интересное. Если внимательно изучить технические требования, то оказывается, что немцы правы. Совокупно под эти требования подойдут только ускорители компании Halcyon от компании Varion. А в Украине их ускорители продает только одна контора – «Протек солюшнз Украина», которую небезосновательно связывают с одиозным тендерным королем Николаем Кузьмой.

Николай Кузьма по-своему человек-легенда. Когда-то был помощником Раисы Бгатыревой, когда она была простым нардепом. Позже ходил в помощниках также и у Сергея Пашинского. Николай Кузьма – это сплошной скандал, просто погуглите, если интересно. Его фамилия истекала в коррупционных скандалах даже в оборонке, не только в медицинской отрасли. Кузьме приписывали контроль над десятками компаний, и это при том, что на его имя зарегистрирована одна-единственная ООО, которая сейчас не ведет никакой активной деятельности. Вас не удивляет, что сегодня он без проблем заходит на тендеры государственных структур в Prozorro, чиновники умудряются прописывать технические условия специально под его компании?

На рынке поставок медицинского оборудования, о котором мы сейчас говорим, Николая Кузьму называли реальным бенефициаром нескольких компаний. Наиболее знаменитые – «Протек солюшнз Украина» и «Кинд интерслух Киев». "Протек" формально принадлежит швейцарской компании, а "Кинд" в пропорции 40 на 60 разделена на двоих между немцем и грузином. Вот здесь очень подробно расписано, как именно Николай Кузьма связан с обеими конторами. Материал в свое время сделал Кузьме больно, потому что видно, что его пытались вычистить из интернета, оригинал был уничтожен, и остались только перепечатки.

Формально «Кинд интерслух Киев» занимается поставкой слуховых аппаратов, но регулярно появляется на государственных закупках сложного медицинского оборудования, как томографы или те же линейные ускорители. Почти всегда – в компании «Протек солюшнз Украина». Как правило, на торгах «Протек» представляет государству оборудование General Electric. 40% уставного фонда «Кинда» принадлежит гражданину Грузии Ивану Кеванишвили. Сам Кузьма у себя в инстаграмме называл его "кум Ива".

И когда вы это знаете, то совсем по-другому уже выглядит такой, например, тендер на два томографа, который провело то же ГП «Медицинские закупки Украины» в сентябре прошлого года. Формально все прекрасно, ведь томографы купили за 56 миллионов, хотя собирались потратить 86. Но ТР из пяти конкурсных предложений подали конторы, которые в разное время связывали с тем же Николаем Кузьмой! Одна из них и выиграла, и это была «Протек солюшнз Украина».

Когда все идет как по маслу, «Протек» работает на тендерах один. Вот, например, один из таких «одиноких» тендеров – закупка томографа для полтавской больницы. Постановление Кабмина, изменившее правила государственных закупок во время военного положения, позволило также проводить торги, если на них пришел только один участник, и «Протек» этим регулярно пользуется. Но когда тендер очень сладкий, на него слетаются и другие поставщики. И тогда посреди участников возникают и дополнительные компании, контроль над которыми ранее приписывали Кузьме.

По всей вероятности, торги по линейным ускорителям за миллиард проведут именно по такой схеме. То есть среди участников можно ожидать не только «Протек солюшнз Украина», но и «Кинд интерслух Киев». Также можно ожидать среди соискателей ООО «Виас плюс». Это еще одна контора по орбите Кузьмы, торгующая среди прочего медицинским оборудованием. Ее основатель и директор Сергей Мухин когда-то работал в кузьмовском «Укрмедстройинвесте». Несколько лет назад Мухин стал руководителем и владельцем "Виаса", и с тех пор эта компания ходит по медицинским тендерам почти всегда в сопровождении "Протека". По состоянию на данный момент торги по линейным ускорителям «заточены» именно под «Протек». Потому что техническим требованиям заказчика отвечает только оборудование, которое он и поставляет. Вот "Протек" рекламирует этот ускоритель на своем сайте - Halcyon от американской компании Varion.

И здесь все становится еще интереснее. Потому что именно ускорители Halcyon среди прочего производятся и в России. Их производят на Фабрике радиотерапевтической техники в Подмосковье. Это локализованное производство по американской лицензии. Украинское государство официально считает, что Фабрика радиотерапевтической техники «несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». На компанию могут быть наложены санкции. Конечно, это локализованное производство для российского рынка, поэтому маловероятно, что именно эти линейные ускорители российского производства окажутся в Украине. Хотя от Кузьмы и так можно ожидать – в 2013 году он скандально прославился, когда открыл в Киеве «LEPS BAR» вместе с российским певцом Григорием Лепсом. Да, только накануне войны, которая впоследствии станет полномасштабной. То есть Николай Кузьма уже давно имеет связи с российским бизнесом.

Еще раз, - на сегодняшний день речь не идет о поставках именно в Украину именно аппаратов российского производства. Но точно известно, что Фабрика радиотерапевтической техники успешно продолжает работать даже после начала вторжения России в Украину. Весной 2022 года они оформили финальный сертификат на свою продукцию, и теперь имеют преференции на рынке российских закупок. И нет никаких данных о том, что компания Varian Medical Systems пыталась отозвать свою лицензию у россиян или вообще попыталась помешать производству своей продукции государством-агрессором. А теперь напоминаю, – именно под этого производителя чиновники Минздрава специально прописали условия своего экстраординарного тендера. То есть их не только туда допустили, но и соломки подстелили! За деньги налогоплательщиков.

В ситуации, когда правоохранители тщательно следят за исполнением закона, такие действия могут расцениваться как мошенничество. Все это было бы невозможно без согласия чиновников «Медицинских закупок Украины». То есть речь может идти о сговоре между представителями органов власти, тендерной мафией и крупными международными корпорациями. Чиновников не обманывают, они активно помогают на тендере компаниями одного и того же человека. В таком случае торги становятся формальностью, а Prozorro просто теряет свой смысл.

За уголовными производствами, в которых фигурировала «Протек солюшнз Украины», отслеживается общий паттерн. №52021000000000596 – вероятный сговор с должностными лицами и растрата бюджетных средств при закупке медицинского оборудования. № 42021163020000072 – такой же сговор только теперь с должностными лицами Одесского городского совета. №42022110000000044 – снова заговор, на этот раз с должностными лицами Херсонского областного онкологического диспансера. Такой же шлейф тянется за «Кинд интерслух Киев». Свежее уголовное производство КП № 42023142040000003 – служебная халатность и завышение цен в актах выполненных работ при закупке оборудования для Львовской больницы скорой помощи. И так далее, и так далее. И каждый раз это заговор и растрата, заговор и растрата государственного имущества. Тендерные преступления всегда совершаются в сговоре с представителями закупочной организации.

Итак, представители «Медицинских закупок» уже не смогут сказать, что они ничего не знали, и вообще не в курсе. Вопрос к правоохранителям, а в курсе ли они? И рекордный тендер на линейные ускорители приобретает максимальную драматичность. Отдаст ли Минздрав миллиард за оборудование от компании, которая сотрудничает с подсанкционной в Украине фабрикой и по факту поддерживает Россию?