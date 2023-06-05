Змова воєнного часу – чи віддасть МОЗ мільярд за обладнання від компанії, що підтримує Росію?

Рекордний тендер на мільярд, - ДП «Медичні закупівлі України», яке працює під МОЗ, оголосило закупівлю 15 лінійних прискорювачів, і готово віддати за них 1 023 364 485 грн. Якщо торги пройдуть успішно, вони стануть найбільшими в історії держпідприємства, створеного спеціально для того, щоб знищити корупцію на медичних тендерах. Сама закупівля теж унікальна, ніхто і ніколи не купляв в Україні лінійні прискорювачі в таких кількостях.

В принципі, якщо ви не знаєте, нащо лікарям потрібні «лінійні прискорювачи», вас можна вважати щасливою людиною. Їх використовують для променевої терапії і радіохірургії в онкології. Сенс полягає в тому, щоб хірургічно точно опромінити ракову пухлину радіацією і не зачепити при цьому інші органи пацієнта. Тобто це дуже складне і надзвичайно специфічне обладнання, яке не можна просто купити в магазині за рогом. Вартість – відповідна.

Самому ДП «Медичні закупівлі Україні» прискорювачі не потрібні, звісно. Вони мають бути розподілені між лікарнями і центрами лікування раку по всій Україні. Між якими саме – в тендерній документації не розголошується. Тендер швидкий, всього два тижні на подання пропозицій.

Куш у 27 мільйонів доларів досить привабливий навіть для міжнародного ринку. На сторінці мільярдного тендера на Прозорро розгорнулася справжня війна коментів між різними бізнесами і держпідприємством. Одна з німецьких компаній навіть звернулася до Антимонопольного комітету з вимогою призупинити процедуру закупівлі. Зокрема німці стверджують, що «в сукупності встановлені медико-технічні вимоги до предмету закупівлі відповідають продукції лише одного виробника, що як наслідок обмежує конкуренцію», бла-бла-бла. І тут починається найцікавіше. Якщо уважно вивчити технічні вимоги, виявляється, що німці праві. Сукупно під ці вимоги підійдуть лише прискорювачі Halcyon від компанії Varion. А в Україні їхні прискорювачі продає тільки одна контора – «Протек солюшнз Україна», яку небезпідставно пов’язують із одіозним тендерним королем Миколою Кузьмою.

Микола Кузьма по-своєму людина-легенда. Колись був помічником Раїси Бгатирьової, ще коли вона була простим нардепом. Пізніше ходив в помічниках також і в Сергія Пашинського. Микола Кузьма – це суцільний скандал, просто погугліть, якщо цікаво. Його прізвище спливало в корупційних скандалах навіть в оборонці, не тільки в медичній галузі. Кузьмі приписували контроль над десятками компаній, і це при тому що на його ім’я зареєстрована одна-єдина ТОВка, яка зараз не веде жодної активної діяльності. Вас не дивує, що сьогодні він без проблем заходить на тендери державних структур в Prozorro, чиновники примудряються прописувати технічні умови спеціально під його комапнії?

На ринку поставок медичного обладнання, про який ми зараз говоримо, Миколу Кузьму називали реальним бенефіціаром кількох компаній. Найбільш знамениті - «Протек солюшнз Україна» та «Кінд інтерслух Київ». «Протек» формально належить швейцарській компанії, а «Кінд» в пропорції 40 на 60 розділена на двох між німцем і грузином. Ось тут дуже детально розписано, як саме Микола Кузьма пов’язаний з обома конторами. Матеріал свого часу зробив Кузьмі боляче, бо видно, що його намагалися вичистити з інтернету, оригінал таки було знищено, і залишилися тільки передруки.

Формально «Кінд інтерслух Київ» займається постачанням слухових апаратів, але регулярно з’являється на державних закупівлях складного медичного обладнання, як томографи чи ті ж самі лінійні прискорювачі. Майже завжди – в компанії «Протек солюшнз Україна». Зазвичай, на торгах «Протек» представляє державі обладнання General Electric. 40% статутного фонду «Кінду» належить громадянину Грузії Іване Кеванішвілі. Сам Кузьма у себе в інстаграмі називав його «кум Іва».

І коли ви це знаєте, то зовсім по-іншому уже виглядає ось такий, наприклад, тендер на два томографи, який провело те саме ДП «Медичні закупівлі України» у вересні минулого року. Формально все прекрасно, адже томографи купили за 56 мільйонів, хоча збиралися витратити 86. Але ТРИ із п’яти конкурсних пропозицій подали контори, які в різні часи пов’язували із тим таки Миколою Кузьмою! Одна з них і виграла, і це була «Протек солюшнз Україна».

Коли все йде як по маслу, «Протек» працює на тендерах один. Ось, наприклад, один із таких «самотніх» тендерів – закупівля томографу для полтавської лікарні. Постанова Кабміну, яка змінила правила державних закупівель під час воєнного стану, дозволила також проводити торги, якщо на них прийшов тільки один учасник, і «Протек» цим регулярно користується. Та коли тендер дуже солодкий, на нього злітаються й інші постачальники. І тоді серед учасників з’являються й додаткові компанії, контроль над якими раніше приписували Кузьмі.

Цілком імовірно, що торги по лінійним прискорювачам за мільярд проведуть саме за такою схемою. Тобто серед учасників можна очікувати не лише «Протек солюшнз Україна», а й «Кінд інтерслух Київ». Також можна очікувати серед претендентів ТОВ «Віас плюс». Це ще одна контора з орбіти Кузьми, що торгує серед іншого медичним обладнанням. Її засновник і директор Сергій Мухін колись працював у кузьмівському «Укрмедбудінвесті». Кілька років тому Мухін став керівником і власником «Віасу», і відтоді ця компанія ходить по медичних тендерах майже завжди у супроводі «Протеку». Станом на зараз торги по лінійних прискорювачах «заточені» саме під «Протек». Тому що технічним вимогам замовника відповідає тільки обладнання, яке саме він і постачає. Ось «Протек» рекламує цей прискорювач на своєму сайті – Halcyon від американської компанії Varion.

І тут все стає ще цікавіше. Тому що саме прискорювачі Halcyon серед іншого виробляються і в Росії. Їх виготовляють на Фабриці радіотерапевтичної техніки у Підмосков’ї. Це локалізоване виробництво за американською ліцензією. Українська держава офіційно вважає, що Фабрика радіотерапевтичної техніки «несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». На компанію можуть бути накладені санкції. Звичайно, це локалізоване виробництво для російського ринку, тож вкрай малоймовірно, що саме ці лінійні прискорювачі російського виробництва опиняться в Україні. Хоча від Кузьми і такого можна очікувати – в 2013 році він скандально уславився, коли відкрив у Києві «LEPS BAR» разом із російським співаком Григорієм Лєпсом. Так, щойно напередодні війни, яка згодом стане повномасштабною. Тобто Микола Кузьма віддавна має зв’язки із російським бізнесом.

Ще раз, - станом на зараз не йдеться про постачання саме в Україну саме апаратів російського виробництва. Але точно відомо, що «Фабрика радіотерапевтичної техніки» успішно продовжує працювати навіть після початку вторгнення Росії в Україну. Навесні 2022 року вони оформили фінальний сертифікат на свою продукцію, і тепер мають преференції на ринку російських держаних закупівель. І немає жодних даних про те, що компанія Varian Medical Systems намагалась відкликати свою ліцензію у росіян, чи взагалі спробувала завадити виробництву своєї продукції державою-агресором. А тепер нагадую, - саме під цього виробника посадовці МОЗ спеціально прописали умови свого екстраординарного тендеру. Тобто їх не лише туди допустили, а ще й соломки підстелили! За гроші платників податків.

В ситуації, коли правоохоронці ретельно стежать за виконанням закону, такі дії можуть розцінюватися як шахрайство. Все це було би неможливим без згоди посадовців «Медичних закупівель України». Тобто може йтися про змову між представниками органів влади, тендерною мафією і великими міжнародними корпораціями. Чиновників не дурять, вони активно допомагають на тендері компаніями однієї і тієї самої людини. В такому випадку торги стають формальністю, а Prozorro просто втрачає свій сенс.

За кримінальними провадженнями, у яких фігурувала «Протек солюшнз України», відслідковується спільний патерн. №52021000000000596 – імовірна змова з із службовими особами і розтрата бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання. № 42021163020000072 – така сама змова тільки тепер із посадовцями Одеської міської ради. №42022110000000044 – знову змова, цього разу із службовими особами Херсонського обласного онкологічного диспансеру. Такий саме шлейф тягнеться за «Кінд інтерслух Київ». Найсвіжіше кримінальне провадження КП № 42023142040000003 – службове недбальство і завищення цін в актах виконаних робіт при закупівлі обладнання для Львівської лікарні швидкої допомоги. І так далі, і так далі. І щоразу це змова і розтрата, змова і розтрата державного майна. Тендерні злочини завжди вчиняються у змові із представниками закупівельної організації.

Відтак, представники «Медичних закупівель» уже не зможуть сказати, що вони нічого не знали, і взагалі не в курсі. Запитання до правоохоронців, а чи в курсі вони? І рекордний тендер на лінійні прискорювачі набуває максимальної драматичності. Чи віддасть МОЗ мільярд за обладнання від компанії, що співпрацює з підсанкційною в Україні фабрикою, і по факту підтримує Росію?