Завершился третий раунд переговоров Украины и РФ: прогресс незначительный

Завершился третий раунд украино-российских переговоров между делегациями Украины и России относительно военных действий в Украине. Есть договоренности по созданию гуманитарных коридоров.

7 марта состоялся третий раунд украино-российских переговоров между делегациями Украины и России относительно военных действий в Украине. Делегации договорились о незначительных изменениях в создании гуманитарных коридоров в зонах наиболее активных военных действий со стороны Рф.

“Третий раунд переговоров завершился, мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров - в них будут внесены изменения, и получим более эффективную помощь людям, которые сегодня страдают от агрессии РФ. С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, и перемирие, и, вообще, окончание боевых действий, - интенсивные консультации будут продолжены. На сегодня результатов, которые существенно улучшили бы ситуацию, пока нет - тем не менее, консультации будут продолжены, и мы получим результат”, - сообщил глава украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем они переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд переговоров. Там же проходит и третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую - советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.