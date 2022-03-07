Завершився третій раунд переговорів України та РФ: прогрес незначний

Завершився третій раунд українсько-російських переговорів між делегаціями України та Росії щодо воєнних дій в Україні. Є домовленості щодо створення гуманітарних коридорів.

7 березня відбувся третій раунд українсько-російських переговорів між делегаціями України та Росії щодо воєнних дій в Україні. Делегації домовилися про незначні зміни у створенні гуманітарних коридорів у зонах найактивніших бойових дій з боку Росії.

“Третій раунд переговорів завершився, ми отримали деякі позитивні результати з боку логістики гуманітарних коридорів - у них будуть внесені зміни, і отримаємо ефективнішу допомогу для людей, які сьогодні страждають від агресії РФ. З боку ключового політичного треку, до якого входить і припинення вогню, і перемир'я, і взагалі закінчення бойових дій, - інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які б істотно покращили ситуацію, поки що немає - проте консультації будуть продовжені, і ми отримаємо результат”, - повідомив голова української делегації, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, перший раунд переговорів відбувся у Гомельській області Білорусії 28 лютого. Потім вони перемістилися до Біловезької Пущі Брестської області республіки, де 3 березня пройшов другий раунд переговорів. Там же відбувається і третій раунд переговорів української та російської делегацій. Російську делегацію очолює помічник президента РФ Володимир Медінський. Українську – радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.