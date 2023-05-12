Зеленский изменил порядок присвоения звания Герой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Устав звания Герой Украины, согласно которому предварительное рассмотрение представлений о присвоении высшего государственного звания будет выполняться экспертной группой при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте.

Соответствующий указ №274/2023 обнародован на сайте Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленский принял такое решение, чтобы каждый геройский поступок граждан, участвовавших в обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства, не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.

"Большое количество обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган – экспертную группу. В нее войдут военное руководство нашего государства, командующие родами войск и ОСУВ, представители правоохранительных ведомств, которые будут рассматривать каждый героический поступок в отдельности и вносить представление о присвоении государственных наград.Каждый и каждая из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российских захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы жизнью, должны быть достойно отмечены. Мы должны знать имена всех наших героев", – отметил Зеленский.

Согласно указу президента, при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины образуется экспертная группа, которая формируется из представителей Министерства обороны Украины, Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, Генерального штаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной специальной службы связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, Офиса президента Украины.

Если предварительное рассмотрение представлений о награждении государственными наградами осуществляет экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте Украины, то материалы вносятся на рассмотрение этой Комиссии вместе с заключением этой группы.