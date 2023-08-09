Журналист рассказал о поборах с застройщиков во Львове: согласование документов стоит 5 долларов с кв. м

В исполнительном комитете Львовского городского совета действует схема коррупционного давления на застройщиков, позволяющая организаторам получать 5 долларов с каждого квадратного метра возведенной недвижимости или 5% от суммы социальной нагрузки за согласование необходимых документов. Организаторами схемы являются люди из ближайшего окружения мэра Львова Андрея Садового - член исполкома Олег Лаврик и экс-нардеп от "Самопомочи" Любомир Зубач. О схеме в своем блоге на сайте издания "Цензор" написал журналист Владимир Горковенко.

По его словам, в феврале 2021 года Львовский горсовет принял определение №1081 "О разграничении полномочий между исполнительными органами Львовского городского совета" и утвердил Положение о разграничении полномочий между исполнительными органами Львовского городского совета. Этим решением к полномочиям исполкома отнесли предоставление (утверждение) градостроительных условий и ограничений на проектирование объектов строительства на новое строительство, реконструкцию, реставрацию объектов архитектуры и градостроительства, в частности, в пределах исторического ареала Львова.

"Но у Садового забыли, что существует Закон. В частности, в законе "О местном самоуправлении в Украине" четко сказано, что исключительно на сессиях соответствующего городского совета путем голосования образуются другие исполнительные органы советов. Поэтому исполнительный комитет Львовского городского совета никак не может быть исполнительным органом по архитектуре. Поскольку исполком взял на себя функции, которые законом возлагаются на другой орган, это называется злоупотреблением властью и превышением властных полномочий", - отмечает автор сообщения.

Он также добавил, что после принятия решения был утвержден персональный состав исполнительного комитета ЛГС. "Из всего состава стоит выделить только Олега Лаврика. Не знаю, лгут или нет, но во львовской политической тусовке его называют кошельком Андрея Садового. А еще говорят, что он хорошо сотрудничает с неким Любомиром Зубачем. Я его помню по предыдущему созыву Верховной Рады… Знаю, что был нардепом и чем-то особенным не выделялся. Теперь он глава фракции "Самопомощь" во Львовском облсовете и заместитель Андрея Садового по вопросам градостроительства", - написал Горковенко.

По его словам, именно Лаврик и Зубач "придумали достаточно нехитрое дело". "Если застройщик хочет получить согласование градостроительных условий и ограничений (т.е. разрешение на начало строительства), то он должен сделать добровольное пожертвование или добровольно выполнить какие-либо работы. Хотя, согласно закону, такое согласование предоставляется бесплатно. Те, кто не проявляет "высокую социальную ответственность" перед городом, по странному стечению обстоятельств, не получают согласования. Тот же заместитель мэра по вопросам градостроительства Зубач просто месяцами может не подписывать градостроительные условия и ограничения и может не загружать их в систему", - отмечает Горковенко.

Он также добавляет, что такие добровольные взносы предусмотрены в рекомендательных решениях исполнительного комитета № 304 "Об обеспечении качественного жилищного строительства на территории Львовской городской территориальной громады". "Цена такой "добровольной" благотворительности умеренная, такая же как во времена существования строительной мафии в виде ГАБи - получение права застройки во Львове стоит 5 долларов с метра наличными, или 5 процентов социальной нагрузки", - резюмирует автор.

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