Журналіст розповів про побори з забудовників у Львові: погодження документів коштує 5 доларів з кв. м

У виконавчому комітеті Львівської міської ради діє схема корупційного тиску на забудовників, яка дозволяє організаторам отримувати 5 доларів з кожного квадратного метра зведеної нерухомості або 5% від суми соціального навантаження за погодження необхідних документів. Організаторами схеми є люди з найближчого оточення мера Львова Андрія Садового - член виконкому Олег Лаврик та екс-нардеп від "Самопомочі" Любомир Зубач. Про схему у своєму блозі на сайті видання Цензор написав журналіст Володимир Горковенко.

За його словами, у лютому 2021 року Львівська міськрада прийняла ухвалу №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та затвердила Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради. Цим рішенням до повноважень виконкому віднесли надання (затвердження) містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів будівництва на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію об’єктів архітектури і містобудування, зокрема у межах історичного ареалу м. Львова.

"Проте у Садового забули, що існує Закон. Зокрема, у законі "Про місцеве самоврядування в Україні" чітко сказано, що виключно на сесіях відповідної міської ради, шляхом голосування, утворюються інші виконавчі органи рад. Тому, виконавчий комітет Львівської міської ради ніяк не може бути виконавчим органом з питань архітектури. Оскільки виконком перебрав на себе функції, які законом покладаються на інший орган, то це називається зловживанням владою та перевищенням владних повноважень", - відзначає автор допису.

Він також додав, що після ухвалення рішення було затверджено персональний склад виконавчого комітету ЛМР. "З усього складу варто виділити лише Олега Лаврика. Не знаю, брешуть чи ні, але у львівській політичній тусовці його називають гаманцем Андрія Садового. А ще кажуть, що він гарно співпрацює з таким собі Любомиром Зубачем. Я його пам’ятаю по попередньому скликанні Верховної Ради… Знаю, що був нардепом і чимось особливим не виділявся. Тепер він голова фракції "Самопоміч" у Львівській облраді та заступник Андрія Садового з питань містобудування", - написав Горковенко.

За його словами, саме Лаврик та Зубач "придумали досить нехитру справу". "Якщо забудовник хоче отриматити погодження містобудівних умов та обмежень (тобто дозвіл на початок будівництва), то він має зробити добровільну пожертву чи добровільно виконати якісь роботи. Хоч, згідно закону таке погодження надається безкоштовно. Ті, хто не проявляє "високу соціальну відповідальність" перед містом, за дивним збігом обстави, не отримують погодження. Той само заступник мера з питань містобудування Зубач просто місяцями може не підписувати містобудівних умов і обмежень та може не завантажувати їх в систему", - відзначає Горковенко.

Він також додає, що такі добровільні внески передбачені в рекомендаційних рішення виконавчого комітету № 304 "Про забезпечення якісного житлового будівництва на території Львівської міської територіальної громади". “Ціна такої "добровільної" благодійності помірна, така ж як у часи існування будівельної мафії у вигляді ДАБі - отримання права забудови у Львові коштує 5 доларів з метра готівкою, або 5 відсотків соціального навантаження", - резюмує автор.

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