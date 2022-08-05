Аренда идет на убыль. Как война изменила рынок съемного жилья

Война заставляет жителей многих регионов Украины менять место жительства и переезжать с территории повышенной опасности в относительно спокойные области. В июле 2022 года по сравнению с октябрем 2021-го рекордсменами по всплеску интереса украинцев к аренде стали Закарпатская, Полтавская и Тернопольская области.

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Согласно данным портала ЛУН, спрос внутренне перемещенных лиц на жилье в Закарпатской области подскочил за 10 месяцев на 455%, то есть более чем в пять раз, в Тернопольской области – более чем в четыре раза (на 334%), а в Полтавской – на 364%.

Больше всего интерес упал у граждан к аренде в Херсонской области (на 100%), Черниговской, Харьковской (в обоих регионах – минус 97%) и Николаевской области (-91%).

Люди сбегают преимущественно из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, говорит в комментарии Delo.ua директор агентства недвижимости "КиевДимСервис" Андрей Романов. Кто-то едет в западную часть страны, а кто-то, наоборот, в ближайший регион, чтобы скорее вернуться обратно. "К примеру, Полтавщина - тоже спокойный регион, поэтому люди туда массово переезжали из южных и восточных областей. Переселенцы решают поехать как можно дальше по стране или добраться хотя бы в ближайшую спокойную область, чтобы вскоре, после окончания боевых действий, вернуться домой", - пояснил эксперт .

Также показательно, что интерес к жилью упал и в Одессе – с октября 2021 года на 80%. Это объясняется не только регулярными обстрелами региона, но и провалом туристического сезона.

И хотя в приведенной статистике говорится о 10 месяцах, по сути, цифры наиболее наглядно отражают ситуацию на рынке аренды именно за пять месяцев войны.

Цены идут против рынка

На текущую стоимость аренды оказывают влияние несколько факторов. И это не только изменение географии интересов украинцев. Ослабление гривни, вызванное войной, также частично сказалось на арендных ставках. Более того, если до войны арендодатели предпочитали сделки в гривне, то уже сегодня они нередко соглашаются только на расчеты в иностранной валюте, устанавливая цены в долларах или евро.

В комментарии Delo.ua аналитик компании SV Development Сергей Костецкий обращает внимание, что в действительности речь идет о неформальном характере договоренностей. "На сегодняшний день такие сделки в инвалюте официально запрещены. Поэтому, если арендодатель хочет сдавать жилье на условиях оплаты в долларах или евро, то это все решается в частном порядке", - говорит аналитик.

Пока же в долларовом эквиваленте жилье значительно подешевело в следующих областях:

Херсонской (-70%);

Одесской (-57%);

Харьковской (-47%);

Тернопольской (-42%);

Киевской (-33%);

Николаевской (-29%);

Житомирской (-26%).

Примечательно, что аренда жилья ощутимо подорожала только в пяти областях:

Полтавской (+307%);

Кировоградской (+83%);

Винницкой (+42%);

Запорожской (+23%);

Ивано-Франковской (+17%).

Крайне показателен и тот факт, что в Закарпатской области, где интерес подскочил на 455%, стоимость жилья упала на 18%.

"Спрос на аренду жилья в Закарпатской области был с начала войны действительно огромным и остается примерно на таком же уровне. Предложения не хватает. Поэтому и цены стремительно выросли. Как в долларовом, так и в гривневом эквиваленте. Но за последний месяц-полтора люди начали из региона уезжать. Этим, вероятно, и объясняется падение стоимости аренды в долларовом эквиваленте на 18%", – рассказывает Романов.

Столица снова оживает

Довольно ощутимо оживление рынка аренды в Киеве. В июле средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице увеличилась на 1 тыс. грн – до 9 тыс. грн. Двухкомнатная – на 2 тыс. грн и составляет 14 тыс. грн. Трехкомнатная – на 2,1 тыс. грн. Теперь в среднем ее аренда обойдется в 22 тысячи гривен.

Люди, выехавшие в начале войны в другие регионы, возвращаются в Киев. Потому и спрос на аренду снова растет. Кроме того, на цены влияет и девальвация гривны. В то же время арендные ставки в гривневом эквиваленте по сравнению с довоенным временем опустились на 30-40%.

Если проанализировать объявление на платформе OLX, то можно увидеть, что в Киеве арендовать однокомнатную квартиру будет стоить – в зависимости от комфорта и расположения – ориентировочно от 4,5 тыс. грн до 16 тыс. грн. на месяц. Можно найти даже варианты вариант и за 3,5 тыс. грн., а можно и за 25 тыс. грн.

Что касается двухкомнатных квартир, то здесь диапазон действительно огромен. В основном стоимость стартует от 9-10 тыс. грн., но есть предложения элитного жилья площадью около 80 м кв. за 62 тыс. грн. С трехкомнатными квартирами гораздо интереснее: их аренда стартует от 7 тыс. грн. на месяц. Но ценовой "потолок", как ни странно, такой же, как и у двухкомнатных квартир.

Последнее объясняется тем, что спрос на элитные трехкомнатные квартиры в столице на фоне мизерной войны. Поэтому ставить большие цены арендодатели просто не видят смысла.

Арендодатели в регионах, где жилье подешевело, ждут лучших времен, когда через несколько месяцев ситуация более или менее стабилизируется, а граждане начнут возвращаться в столицу, переезжать обратно в восточные и южные регионы. Но предусмотреть динамику цен на этом рынке даже на конец этого года практически невозможно, так как с конца февраля появились факторы, которые никак не обусловлены законами рыночного ценообразования.