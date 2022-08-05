Оренда йде на спад. Як війна змінила ринок зйомного житла

Війна примушує мешканців багатьох регіонів України змінювати місце проживання та переїжджати з території підвищеної небезпеки до відносно спокійних областей. У липні 2022 року, в порівнянні із жовтнем 2021-го, рекордсменами за сплеском інтересу українців до оренди стали Закарпатська, Полтавська та Тернопільська області.

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Згідно з даними порталу ЛУН, попит внутрішньо переміщених осіб на житло в Закарпатській області підскочив за 10 місяців на 455%, тобто більш ніж уп’ятеро, у Тернопільській області – більш ніж у чотири рази (на 334%), а у Полтавській – на 364%.

Найбільше ж інтерес впав у громадян до оренди у Херсонській області (на 100%), Чернігівській, Харківській (в обох регіонах – мінус 97%) та Миколаївській області (-91%).

Люди тікають переважно з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, каже у коментарі Delo.ua директор агентства нерухомості "КиївДімСервіс" Андрій Романов. Хтось їде у західну частину країни, а хтось, навпаки, у найближчий регіон, аби швидше потім повернутись назад. "Приміром, Полтавщина – теж спокійний регіон, тому люди туди масово переїжджали з південних і східних областей. Переселенці вирішують поїхати якнайдалі по країні чи дістатись хоча б до найближчої спокійної області, щоб незабаром, після закінчення бойових дій, повернутися додому", – пояснив експерт.

Також показово, що інтерес до житла впав і в Одесі – з жовтня 2021-го на 80%. Це пояснюється не тільки регулярними обстрілами регіону, а й провалом туристичного сезону.

І хоча у наведеній статистиці йдеться про 10 місяців, по суті, цифри найбільш наочно відображають ситуацію на ринку оренди саме за п'ять місяців війни.

Ціни йдуть проти ринку

На поточну вартість оренди впливають декілька факторів. І це не тільки зміна географії інтересів українців. Послаблення гривні, яке спричинила війна, також частково позначилось на орендних ставках. Більш того, якщо до війни орендодавці надавали перевагу угодам у гривні, то вже сьогодні вони нерідко погоджуються тільки на розрахунки в іноземній валюті, встановлюючи ціни в доларах чи євро.

У коментарі Delo.ua аналітик компанії SV Development Сергій Костецький звертає увагу, що у дійсності йдеться про неформальний характер домовленостей. "На сьогоднішній день такі угоди в інвалюті офіційно заборонені. Тому якщо орендодавець хоче здавати житло на умовах оплати в доларах чи євро, то це все вирішується у приватному порядку", – говорить аналітик.

Наразі ж у доларовому еквіваленті житло значно подешевшало у таких областях:

Херсонській (-70%);

Одеській (-57%);

Харківській (-47%);

Тернопільській (-42%);

Київській (-33%);

Миколаївській (-29%);

Житомирській (-26%).

Примітно, що оренда житла відчутно подорожчала тільки в п’ятьох областях:

Полтавській (+307%);

Кіровоградській (+83%);

Вінницькій (+42%);

Запорізькій (+23%);

Івано-Франківській (+17%).

Вкрай показовим є і той факт, що у Закарпатській області, де інтерес підскочив на 455%, вартість житла впала на 18%.

"Попит на оренду житла у Закарпатській області був від початку війни справді величезним і залишається приблизно на такому ж рівні. Пропозиції не вистачає. Тому й ціни стрімко зросли. Як у доларовому, так і у гривневому еквіваленті. Але за останній місяць-півтора люди почали з регіону виїжджати. Цим, вірогідно, і пояснюється падіння вартості оренди у доларовому еквіваленті на 18%", – розповідає Романов.

Столиця знову оживає

Доволі відчутним є пожвавлення ринку оренди в Києві. У липні середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці зросла на 1 тис. грн – до 9 тис. грн. Двокімнатної – на 2 тис. грн і становить 14 тис. грн. Трикімнатної – на 2,1 тис. грн. Тепер в середньому її оренда обійдеться в 22 тис. грн.

Люди, які виїхали на початку війни до інших регіонів, вертаються у Київ. Тому і попит на оренду знову зростає. Крім того, на ціни впливає й девальвація гривні. У той же час, орендні ставки у гривневому еквіваленті у порівнянні з довоєнним часом опустилися на 30-40%.

Якщо проаналізувати оголошення на платформі OLX, можна побачити, що у Києві орендувати однокімнатну квартиру буде коштувати – залежно від комфорту і розташування – орієнтовно від 4,5 тис. грн до 16 тис. грн. на місяць. Можна знайти навіть варіанти варіант і за 3,5 тис. грн, а можна і за 25 тис. грн.

Щодо двокімнатних квартир, то тут діапазон дійсно величезний. В основному вартість стартує від 9-10 тис. грн, але є пропозиції елітного житла площею близько 80 м кв. за 62 тис. грн. З трикімнатними квартирами ще цікавіше: їх оренда стартує від 7 тис. грн. на місяць. Але цінова "стеля", як не дивно, така ж, як і у двокімнатних квартир.

Останнє пояснюється тим, що попит на елітні трьохкімнатні квартири в столиці на тлі війни мізерний. Тому ставити більші ціни орендодавці просто не бачать сенсу.

Орендодавці в регіонах, де житло подешевшало, чекають кращих часів, коли за кілька місяців ситуація більш-менш стабілізується, а громадяни почнуть повертатися до столиці, переїжджати назад до східних та південних регіонів. Але передбачити динаміку цін на цьому ринку навіть на кінець цього року практично неможливо, так як у з кінця лютого вступили фактори, які аж ніяк не обумовлені законами ринкового ціноутворення.