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Цены на первичке в Киеве в октябре 2026 (инфографика)

Киев
Цены на первичке в Киеве в октябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Киева по состоянию на октябрь 2026 года. Детальный обзор цен на новостройки в октябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки в Киеве в октябре 2026

По состоянию на октябрь 2026 года первичный рынок Киева продолжает демонстрировать умеренный рост — эта тенденция сохраняется уже несколько месяцев подряд. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках столицы в среднем выросла на незначительный процент. Цены за квадратный метр на октябрь такие:

  • Эконом — 40 500 грн (рост на 2% за год);
  • Комфорт — 56 300 грн (рост на 17% за год);
  • Бизнес — 83 300 грн (рост на 12% за год).

На рынок продолжают влиять государственные ипотечные программы, активность застройщиков и ограниченный объем нового ввода жилья в эксплуатацию. Подробнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Киеве по районам

Самые дорогие квартиры в новостройках, как и прежде, сосредоточены в центральных районах столицы. К наиболее дорогим районам для покупки первичной недвижимости в октябре относятся:

  • Печерский — 130 000 грн/кв. м;
  • Шевченковский — 81 100 грн/кв. м;
  • Подольский — 72 100 грн/кв. м.

К районам со средним ценовым сегментом на первичном рынке в октябре 2026 относятся:

  • Оболонский — 65 200 грн/кв. м;
  • Голосеевский — 63 100 грн/кв. м;
  • Соломенский — 62 000 грн/кв. м.
  • Святошинский — 58 500 грн/кв. м;
Фото 2 — Цены на первичке в Киеве в октябре 2026 (инфографика)
Медиана цены квадратного метра в новостройках по районам Киева — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее доступное жилье на первичном рынке Киева традиционно можно найти в таких районах:

  • Дарницкий — 54 700 грн/кв. м;
  • Днепровский — 51 800 грн/кв. м;
  • Деснянский — 38 300 грн/кв. м.

В киевской агломерации также сохраняются более доступные предложения:

  • Ирпень — 51 800 грн/кв. м;
  • Вишневое — 50 400 грн/кв. м;
  • Софиевская Борщаговка — 46 600 грн/кв. м;
  • Петропавловская Борщаговка — 46 000 грн/кв. м;
  • Гатное — 45 000 грн/кв. м;
  • Крюковщина — 45 000 грн/кв. м;
  • Буча — 42 800 грн/кв. м;
  • Борисполь — 40 800 грн/кв. м;
  • Вышгород — 40 100 грн/кв. м;
  • Бровары — 39 000 грн/кв. м;
  • Гостомель — 38 300 грн/кв. м.

Таким образом, на первичном рынке недвижимости Киевской области наблюдается постепенное увеличение разрыва между ценами в центральных и периферийных районах Киева. На это могут влиять как стоимость земли, так и разный уровень спроса на жилье в конкретных локациях.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Киева в октябре 2026 представлены в следующих сегментах:

  • Премиум-класс — 158 000 грн/кв. м;
  • Бизнес-класс — 83 300 грн/кв. м.
Фото 3 — Цены на первичке в Киеве в октябре 2026 (инфографика)
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Киеве — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

  • Комфорт-класс — 56 300 грн/кв. м;
  • Эконом-класс — 40 500 грн/кв. м.

Премиум-класс, как и прежде, остается самым дорогим сегментом первичного рынка. Эконом-, комфорт- и бизнес-классы, напротив, удерживаются в более низком ценовом диапазоне с умеренной динамикой.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву

По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Киева в октябре 2026 года составляет около 65 000 грн. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жилье остается государственная программа кредитования и ипотеки "єОселя".

Фото 4 — Цены на первичке в Киеве в октябре 2026 (инфографика)
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Киева

Согласно данным M2Bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Киева составляет 23 800 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на эту отметку приходится 9,8% всех объявлений, что соответствует сегменту эконом-класса.

Фото 5 — Цены на первичке в Киеве в октябре 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Киева по состоянию на октябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

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