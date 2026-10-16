Ціни на первинці в Києві у жовтні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на первинному ринку нерухомості Києва станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у жовтні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на новобудови в Києві у жовтні 2026

Станом на жовтень 2026 року первинний ринок Києва продовжує демонструвати помірне зростання — ця тенденція зберігається вже кілька місяців поспіль. За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах столиці в середньому піднялася на незначний відсоток. Ціни за квадратний метр на жовтень такі:

Економ — 40 500 грн (зростання на 2% за рік);

Комфорт — 56 300 грн (зростання на 17% за рік);

Бізнес — 83 300 грн (зростання на 12% за рік).

На ринок продовжують впливати державні іпотечні програми, активність забудовників та обмежений обсяг нового введення житла в експлуатацію. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.

Ціни на новобудови в Києві по районах

Найдорожчі квартири у новобудовах, як і раніше, зосереджені в центральних районах столиці. До найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості у жовтні належать:

Печерський — 130 000 грн/кв. м;

Шевченківський — 81 100 грн/кв. м;

Подільський — 72 100 грн/кв. м.

До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у жовтні 2026 відносяться:

Оболонський — 65 200 грн/кв. м;

Голосіївський — 63 100 грн/кв. м;

Солом'янський — 62 000 грн/кв. м;

Святошинський — 58 500 грн/кв. м.

Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по районах Києва — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдоступніше житло на первинному ринку Києва традиційно можна знайти у таких районах:

Дарницький — 54 700 грн/кв. м;

Дніпровський — 51 800 грн/кв. м;

Деснянський — 38 300 грн/кв. м.

У київській агломерації також зберігаються більш доступні пропозиції:

Ірпінь — 51 800 грн/кв. м;

Вишневе — 50 400 грн/кв. м;

Софіївська Борщагівка — 46 600 грн/кв. м;

Петропавлівська Борщагівка — 46 000 грн/кв. м;

Гатне — 45 000 грн/кв. м;

Крюківщина — 45 000 грн/кв. м;

Буча — 42 800 грн/кв. м;

Бориспіль — 40 800 грн/кв. м;

Вишгород — 40 100 грн/кв. м;

Бровари — 39 000 грн/кв. м;

Гостомель — 38 300 грн/кв. м.

Так, на первинному ринку нерухомості Київщини спостерігається поступове збільшення розриву між цінами у центральних та периферійних районах Києва. На це можуть впливати як вартість землі, так і різний рівень попиту на житло у конкретних локаціях.

Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах за класами житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Києва у жовтні 2026 представлені у таких сегментах:

Преміум-клас — 158 000 грн/кв. м;

Бізнес-клас — 83 300 грн/кв. м.

Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла в Києві — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

Комфорт-клас — 56 300 грн/кв. м;

Економ-клас — 40 500 грн/кв. м.

Преміум-клас, як і раніше, залишається найдорожчим сегментом первинного ринку. Економ-, комфорт- та бізнес-класи натомість тримаються у нижчому ціновому діапазоні з помірнішою динамікою.

Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по Києву

За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра на первинному ринку Києва у жовтні 2026 року становить близько 65 000 грн. Одним із факторів підтримки попиту на первинне житло залишається державна програма кредитування та іпотеки "єОселя".

Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по Києву — жовтень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва

Згідно з даними M2Bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Києва становить 23 800 грн. Йдеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: на цю позначку припадає 9,8% усіх оголошень, що відповідає сегменту економ-класу.

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва станом на жовтень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

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