Цены на вторичке в Киеве в октябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на вторичном рынке недвижимости Киева по состоянию на октябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в октябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жилье в Киеве в октябре 2026

По состоянию на октябрь 2026 года вторичный рынок Киева продолжает демонстрировать рост цен только на однокомнатные квартиры. По данным ЛУН Статистика, медианные цены по типам квартир на октябрь следующие:

Однокомнатные — 67 000 $ (+1% за год);

Двухкомнатные — 98 500 $ (-6% за год);

Трехкомнатные — 145 000 $ (-3% за год).

Однокомнатные квартиры за год подорожали всего на 1%, тогда как двухкомнатные упали в цене на 6%, а трехкомнатные – на 3%. На рынок оказывают влияние ограниченное предложение готового жилья, рост спроса на квартиры с автономным питанием и возможностью сразу заселиться, а также миграционные процессы. Детальнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жилье в Киеве по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных районах столицы. Лидерами по стоимости жилья остаются:

Печерский — 140 000 $;

Шевченковский — 87 000 $;

Голосеевский — 75 000 $;

Подольский — 73 000 $;

Дарницкий — 64 500 $.

К районам со средним сегментом цен относятся:

Оболонский — 60 000 $;

Соломенский — 59 000 $;

Днепровский — 58 000 $.

Наиболее доступное однокомнатное жилье можно найти в следующих районах:

Святошинский — 51 000 $;

Деснянский — 43 000 $.

Медианная цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В киевской агломерации можно найти более доступные предложения однокомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 58 600 $;

Петропавловская Борщаговка — 57 700 $;

Вишневое — 53 600 $;

Бровары — 49 900 $;

Ирпень — 48 500 $;

Вышгород — 45 000 $;

Буча — 39 500 $;

Гостомель — 28 500 $.

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидерами остаются:

Печерский — 201 000 $;

Шевченковский — 120 000 $;

Голосеевский — 113 000 $;

Подольский — 107 000 $;

Дарницкий — 92 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:

Оболонский — 85 000 $;

Соломенский — 80 000 $;

Днепровский и Святошинский — по 69 000 $.

Наиболее доступное двухкомнатное жилье предлагают:

Деснянский — 60 000 $.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Тем, кто рассматривает двухкомнатное жилье и готов к переезду за пределы столицы, киевская агломерация предлагает более выгодные варианты:

Софиевская Борщаговка и Петропавловская Борщаговка — по 86 000 $;

Бровары — 74 500 $;

Вышгород — 73 300 $;

Вишневое — 71 300 $;

Ирпень — 69 000 $;

Буча — 59 000 $;

Гостомель — 51 100 $.

Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами остается наиболее выраженным. Самые высокие цены фиксируют в:

Печерский — 330 000 $;

Шевченковский — 200 000 $;

Голосеевский — 157 000 $;

Подольский — 133 000 $;

Соломенский и Дарницкий — по 119 000 $;

Оболонский — 116 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:

Днепровский — 107 000 $;

Святошинский — 90 000 $.

Наиболее доступное трехкомнатное жилье предлагают:

Деснянский — 75 000 $.

Медианная цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В киевской агломерации можно найти более доступные предложения трехкомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 107 000 $;

Петропавловская Борщаговка — 102 000 $;

Вишневое — 86 800 $;

Бровары — 85 000 $;

Ирпень — 84 000 $;

Вышгород — 83 300 $;

Гостомель — 80 000 $;

Буча — 70 500 $.

Аналитики рынка продолжают фиксировать существенный разрыв между правым и левым берегами Днепра: трехкомнатная квартира в одном районе Киева может стоить дешевле, чем однокомнатная в другом — 75 000 $ в Деснянском против 140 000 $ в Печерском районе.

Медианные цены на вторичное жилье по Киеву

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Киева в октябре 2026 года демонстрирует нисходящую динамику, хотя разрыв между ценой в объявлениях и ценой фактически проданных квартир остается существенным.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в октябре 2026 года составляет 67 000 $ в объявлениях от собственников и 54 000 $ за фактически проданные квартиры — разница достигает 13 000 $. За год этот сегмент подорожал на 1%.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на вторичном рынке Киева составляет 57 000 грн. Это значение чаще всего встречается среди предложений — под него попадает 6,9% объявлений.

Наиболее распространенная цена квадратного метра на вторичном рынке Киева по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в октябре 2026 года составляет 98 500 $ по предложениям собственников. Разрыв между предложениями на рынке и фактически проданными квартирами остается существенным: медианная цена проданных квартир на вторичке составляет 67 000 $, разница — 31 500 $. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом.

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Медианные цены на трехкомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в октябре 2026 года составляет 145 000 $ в объявлениях, но за год упала на 3%. Цена проданных квартир при этом составляет 85 000 $ — разрыв в 60 000 $ является крупнейшим среди всех типов квартир.

Средние цены на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Примечательно, что "вторичка" остается дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.

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