- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Ціни на вторинці в Києві у жовтні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на вторинному ринку нерухомості Києва станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у жовтні 2026 року з інфографікою за ключовими тенденціями — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло в Києві у жовтні 2026
- Ціни на вторинне житло в Києві по районах
- Медіанні ціни на вторинне житло по Києву
Як змінились ціни на вторинне житло в Києві у жовтні 2026
Станом на жовтень 2026 року вторинний ринок Києва продовжує демонструвати зростання цін лише на однокімнатні квартири. За даними ЛУН Статистика, медіанні ціни за типами квартир на жовтень такі:
- Однокімнатні — 67 000 $ (+1% за рік);
- Двокімнатні — 98 500 $ (-6% за рік);
- Трикімнатні — 145 000 $ (-3% за рік).
Однокімнатні квартири за рік подорожчали всього на 1%, тоді як двокімнатні впали в ціні на 6%, а трикімнатні — на 3%. На ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло в Києві по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідерами за вартістю житла залишаються:
- Печерський — 140 000 $;
- Шевченківський — 87 000 $;
- Голосіївський — 75 000 $;
- Подільський — 73 000 $;
- Дарницький — 64 500 $.
До районів із середнім сегментом цін відносяться:
- Оболонський — 60 000 $;
- Солом'янський — 59 000 $;
- Дніпровський — 58 000 $.
Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:
- Святошинський — 51 000 $;
- Деснянський — 43 000 $.
У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 58 600 $;
- Петропавлівська Борщагівка — 57 700 $;
- Вишневе — 53 600 $;
- Бровари — 49 900 $;
- Ірпінь — 48 500 $;
- Вишгород — 45 000 $;
- Буча — 39 500 $;
- Гостомель — 28 500 $.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідерами залишаються:
- Печерський — 201 000 $;
- Шевченківський — 120 000 $;
- Голосіївський — 113 000 $;
- Подільський — 107 000 $;
- Дарницький — 92 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Оболонський — 85 000 $;
- Солом'янський — 80 000 $;
- Дніпровський та Святошинський — по 69 000 $.
Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:
- Деснянський — 60 000 $.
Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує вигідніші варіанти:
- Софіївська Борщагівка та Петропавлівська Борщагівка — по 86 000 $;
- Бровари — 74 500 $;
- Вишгород — 73 300 $;
- Вишневе — 71 300 $;
- Ірпінь — 69 000 $;
- Буча — 59 000 $;
- Гостомель — 51 100 $.
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим. Найвищі ціни фіксують у:
- Печерський — 330 000 $;
- Шевченківський — 200 000 $;
- Голосіївський — 157 000 $;
- Подільський — 133 000 $;
- Солом'янський та Дарницький — по 119 000 $;
- Оболонський — 116 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Дніпровський — 107 000 $;
- Святошинський — 90 000 $.
Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:
- Деснянський — 75 000 $.
У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 107 000 $;
- Петропавлівська Борщагівка — 102 000 $;
- Вишневе — 86 800 $;
- Бровари — 85 000 $;
- Ірпінь — 84 000 $;
- Вишгород — 83 300 $;
- Гостомель — 80 000 $;
- Буча — 70 500 $.
Аналітики ринку продовжують фіксувати суттєвий розрив між правим та лівим берегами Дніпра: трикімнатна квартира в одному районі Києва може коштувати дешевше, ніж однокімнатна в іншому — 75 000 $ у Деснянському проти 140 000 $ у Печерському районі.
Медіанні ціни на вторинне житло по Києву
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у жовтні 2026 року демонструє низхідну динаміку, хоча розрив між ціною в оголошеннях і ціною фактично проданих квартир залишається суттєвим.
Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у жовтні 2026 року становить 67 000 $ в оголошеннях від власників та 54 000 $ за фактично проданими квартирами — різниця сягає 13 000 $. За рік цей сегмент подорожчав на 1%.
За даними M2Bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на вторинному ринку Києва становить 57 000 грн. Це значення найчастіше зустрічається серед пропозицій — під нього потрапляє 6,9% оголошень.
Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у жовтні 2026 року становить 98 500 $ за пропозиціями власників. Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: медіанна ціна проданих квартир на вторинці становить 67 000 $, різниця — 31 500 $. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.
Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у жовтні 2026 року становить 145 000 $ в оголошеннях, але за рік впала на 3%. Ціна проданих квартир при цьому становить 85 000 $ — розрив у 60 000 $ є найбільшим серед усіх типів квартир.
Примітно, що "вторинка" залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:
- Ціни на вторинці в Одесі у жовтні 2026 (інфографіка);
- Ціни на вторинці у Львові у жовтні 2026 (інфографіка);
- Ціни на вторинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка).