Ціни на вторинці в Києві у жовтні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на вторинному ринку нерухомості Києва станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у жовтні 2026 року з інфографікою за ключовими тенденціями — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло в Києві у жовтні 2026

Станом на жовтень 2026 року вторинний ринок Києва продовжує демонструвати зростання цін лише на однокімнатні квартири. За даними ЛУН Статистика, медіанні ціни за типами квартир на жовтень такі:

Однокімнатні — 67 000 $ (+1% за рік);

Двокімнатні — 98 500 $ (-6% за рік);

Трикімнатні — 145 000 $ (-3% за рік).

Однокімнатні квартири за рік подорожчали всього на 1%, тоді як двокімнатні впали в ціні на 6%, а трикімнатні — на 3%. На ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Києві по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідерами за вартістю житла залишаються:

Печерський — 140 000 $;

Шевченківський — 87 000 $;

Голосіївський — 75 000 $;

Подільський — 73 000 $;

Дарницький — 64 500 $.

До районів із середнім сегментом цін відносяться:

Оболонський — 60 000 $;

Солом'янський — 59 000 $;

Дніпровський — 58 000 $.

Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:

Святошинський — 51 000 $;

Деснянський — 43 000 $.

Медіанна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 58 600 $;

Петропавлівська Борщагівка — 57 700 $;

Вишневе — 53 600 $;

Бровари — 49 900 $;

Ірпінь — 48 500 $;

Вишгород — 45 000 $;

Буча — 39 500 $;

Гостомель — 28 500 $.

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідерами залишаються:

Печерський — 201 000 $;

Шевченківський — 120 000 $;

Голосіївський — 113 000 $;

Подільський — 107 000 $;

Дарницький — 92 000 $.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Оболонський — 85 000 $;

Солом'янський — 80 000 $;

Дніпровський та Святошинський — по 69 000 $.

Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:

Деснянський — 60 000 $.

Медіанна ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує вигідніші варіанти:

Софіївська Борщагівка та Петропавлівська Борщагівка — по 86 000 $;

Бровари — 74 500 $;

Вишгород — 73 300 $;

Вишневе — 71 300 $;

Ірпінь — 69 000 $;

Буча — 59 000 $;

Гостомель — 51 100 $.

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим. Найвищі ціни фіксують у:

Печерський — 330 000 $;

Шевченківський — 200 000 $;

Голосіївський — 157 000 $;

Подільський — 133 000 $;

Солом'янський та Дарницький — по 119 000 $;

Оболонський — 116 000 $.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Дніпровський — 107 000 $;

Святошинський — 90 000 $.

Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:

Деснянський — 75 000 $.

Медіанна ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 107 000 $;

Петропавлівська Борщагівка — 102 000 $;

Вишневе — 86 800 $;

Бровари — 85 000 $;

Ірпінь — 84 000 $;

Вишгород — 83 300 $;

Гостомель — 80 000 $;

Буча — 70 500 $.

Аналітики ринку продовжують фіксувати суттєвий розрив між правим та лівим берегами Дніпра: трикімнатна квартира в одному районі Києва може коштувати дешевше, ніж однокімнатна в іншому — 75 000 $ у Деснянському проти 140 000 $ у Печерському районі.

Медіанні ціни на вторинне житло по Києву

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у жовтні 2026 року демонструє низхідну динаміку, хоча розрив між ціною в оголошеннях і ціною фактично проданих квартир залишається суттєвим.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у жовтні 2026 року становить 67 000 $ в оголошеннях від власників та 54 000 $ за фактично проданими квартирами — різниця сягає 13 000 $. За рік цей сегмент подорожчав на 1%.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — жовтень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2Bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на вторинному ринку Києва становить 57 000 грн. Це значення найчастіше зустрічається серед пропозицій — під нього потрапляє 6,9% оголошень.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва станом на жовтень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у жовтні 2026 року становить 98 500 $ за пропозиціями власників. Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: медіанна ціна проданих квартир на вторинці становить 67 000 $, різниця — 31 500 $. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у жовтні 2026 року становить 145 000 $ в оголошеннях, але за рік впала на 3%. Ціна проданих квартир при цьому становить 85 000 $ — розрив у 60 000 $ є найбільшим серед усіх типів квартир.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Києва — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Примітно, що "вторинка" залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.

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