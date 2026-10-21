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Цены на вторичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на октябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в октябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
- Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
По состоянию на октябрь 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет динамику умеренного роста в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом выражении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:
- Луцк — 28%;
- Тернополь и Ивано-Франковськ — по 24%;
- Винница — 23%;
- Хмельницкий — 20%;
- Черновцы — 15%;
- Полтава и Львов — по 14%.
Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Медианная цена на однокомнатные квартиры в Украине
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:
- Львов — 76 000 $;
- Ужгород — 67 900 $;
- Киев — 67 000 $;
- Луцк — 62 000 $;
- Черновцы — 62 700 $;
- Винница — 56 500 $;
- Ровно — 55 500 $;
- Житомир — 53 000 $;
- Тернополь — 52 900 $;
- Одесса — 51 000 $;
- Черкассы — 50 000 $.
В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в октябре 2026 года относятся:
- Ивано-Франковск — 48 900 $;
- Хмельницкий — 43 900 $;
- Полтава — 41 000 $;
- Днепр — 35 000 $;
- Чернигов — 34 900 $;
- Кропивницкий — 34 000 $.
Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:
- Сумы и Харьков — 24 000 $;
- Николаев — 22 000 $;
- Запорожье — 16 000 $.
Медианная цена на двухкомнатные квартиры в Украине
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:
- Львов — 110 000 $;
- Ужгород — 103 000 $;
- Киев — 98 800 $;
- Черновцы — 85 000 $;
- Винница — 80 000 $;
- Тернополь — 78 000 $;
- Луцк — 72 000 $;
- Одесса — 71 400 $;
- Ровно и Черкассы — 70 000 $;
- Ивано-Франковск — 68 400 $;
- Житомир — 67 000 $.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в октябре 2026 года формируют города:
- Хмельницкий — 60 000 $;
- Полтава — 55 000 $;
- Кропивницкий — 50 000 $;
- Чернигов — 49 000 $;
- Днепр — 45 000 $.
Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Харьков — 38 000 $;
- Сумы — 34 000 $;
- Николаев — 32 000 $;
- Запорожье — 24 500 $;
- Херсон — 19 000 $.
Медианная цена на трехкомнатные квартиры в Украине
Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Львов — 146 000 $;
- Киев — 145 000 $;
- Ужгород — 120 000 $;
- Черновцы — 108 000 $;
- Винница — 93 500 $;
- Тернополь — 90 000 $;
- Ивано-Франковск — 86 500 $;
- Одесса — 85 600 $;
- Черкассы — 84 400 $;
- Луцк — 81 000 $;
- Ровно и Житомир — 75 000 $;
- Хмельницкий — 70 000 $.
Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в октябре 2026 года формируют города:
- Полтава и Кропивницкий — по 65 000 $;
- Днепр — 60 000 $;
- Чернигов — 59 000 $;
- Харьков — 50 000 $.
Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Николаев — 42 000 $;
- Сумы — 40 000 $;
- Запорожье — 34 000 $.
Медианная цена на четырехкомнатные квартиры в Украине
Самый дорогой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Киев — 370 000 $;
- Львов — 225 000 $;
- Черновцы — 158 000 $;
- Ужгород — 140 000 $;
- Винница — 126 000 $;
- Одесса — 125 000 $;
- Днепр — 116 000 $;
- Ивано-Франковск — 112 000 $;
- Тернополь — 107 000 $;
- Полтава — 100 000 $;
- Хмельницкий — 91 500 $;
- Харьков — 85 000 $.
Средний ценовой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке в октябре 2026 года формируют города:
- Николаев — 65 000 $;
- Чернигов — 60 000 $.
Самые доступные предложения на рынке четырехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Сумы — 49 000 $;
- Запорожье — 47 000 $.
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