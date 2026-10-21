Цены на вторичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на октябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в октябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на октябрь 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет динамику умеренного роста в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом выражении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:

Луцк — 28%;

Тернополь и Ивано-Франковськ — по 24%;

Винница — 23%;

Хмельницкий — 20%;

Черновцы — 15%;

Полтава и Львов — по 14%.

Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины

Медианная цена на однокомнатные квартиры в Украине

Медианная цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:

Львов — 76 000 $;

Ужгород — 67 900 $;

Киев — 67 000 $;

Луцк — 62 000 $;

Черновцы — 62 700 $;

Винница — 56 500 $;

Ровно — 55 500 $;

Житомир — 53 000 $;

Тернополь — 52 900 $;

Одесса — 51 000 $;

Черкассы — 50 000 $.

В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в октябре 2026 года относятся:

Ивано-Франковск — 48 900 $;

Хмельницкий — 43 900 $;

Полтава — 41 000 $;

Днепр — 35 000 $;

Чернигов — 34 900 $;

Кропивницкий — 34 000 $.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:

Сумы и Харьков — 24 000 $;

Николаев — 22 000 $;

Запорожье — 16 000 $.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры в Украине

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:

Львов — 110 000 $;

Ужгород — 103 000 $;

Киев — 98 800 $;

Черновцы — 85 000 $;

Винница — 80 000 $;

Тернополь — 78 000 $;

Луцк — 72 000 $;

Одесса — 71 400 $;

Ровно и Черкассы — 70 000 $;

Ивано-Франковск — 68 400 $;

Житомир — 67 000 $.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в октябре 2026 года формируют города:

Хмельницкий — 60 000 $;

Полтава — 55 000 $;

Кропивницкий — 50 000 $;

Чернигов — 49 000 $;

Днепр — 45 000 $.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Харьков — 38 000 $;

Сумы — 34 000 $;

Николаев — 32 000 $;

Запорожье — 24 500 $;

Херсон — 19 000 $.

Медианная цена на трехкомнатные квартиры в Украине

Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

Львов — 146 000 $;

Киев — 145 000 $;

Ужгород — 120 000 $;

Черновцы — 108 000 $;

Винница — 93 500 $;

Тернополь — 90 000 $;

Ивано-Франковск — 86 500 $;

Одесса — 85 600 $;

Черкассы — 84 400 $;

Луцк — 81 000 $;

Ровно и Житомир — 75 000 $;

Хмельницкий — 70 000 $.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в октябре 2026 года формируют города:

Полтава и Кропивницкий — по 65 000 $;

Днепр — 60 000 $;

Чернигов — 59 000 $;

Харьков — 50 000 $.

Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Николаев — 42 000 $;

Сумы — 40 000 $;

Запорожье — 34 000 $.

Медианная цена на четырехкомнатные квартиры в Украине

Медианная цена четырехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

Киев — 370 000 $;

Львов — 225 000 $;

Черновцы — 158 000 $;

Ужгород — 140 000 $;

Винница — 126 000 $;

Одесса — 125 000 $;

Днепр — 116 000 $;

Ивано-Франковск — 112 000 $;

Тернополь — 107 000 $;

Полтава — 100 000 $;

Хмельницкий — 91 500 $;

Харьков — 85 000 $.

Средний ценовой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке в октябре 2026 года формируют города:

Николаев — 65 000 $;

Чернигов — 60 000 $.

Самые доступные предложения на рынке четырехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Сумы — 49 000 $;

Запорожье — 47 000 $.

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