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Цены на вторичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)

Украина, недвижимость, вторичный рынок, стоимость
Цены на вторичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на октябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в октябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на октябрь 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет динамику умеренного роста в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом выражении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:

  • Луцк — 28%;
  • Тернополь и Ивано-Франковськ — по 24%;
  • Винница — 23%;
  • Хмельницкий — 20%;
  • Черновцы — 15%;
  • Полтава и Львов — по 14%.

Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины

Медианная цена на однокомнатные квартиры в Украине

Фото 2 — Цены на вторичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:

  • Львов — 76 000 $;
  • Ужгород — 67 900 $;
  • Киев — 67 000 $;
  • Луцк — 62 000 $;
  • Черновцы — 62 700 $;
  • Винница — 56 500 $;
  • Ровно — 55 500 $;
  • Житомир — 53 000 $;
  • Тернополь — 52 900 $;
  • Одесса — 51 000 $;
  • Черкассы — 50 000 $.

В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в октябре 2026 года относятся:

  • Ивано-Франковск — 48 900 $;
  • Хмельницкий — 43 900 $;
  • Полтава — 41 000 $;
  • Днепр — 35 000 $;
  • Чернигов — 34 900 $;
  • Кропивницкий — 34 000 $.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Сумы и Харьков — 24 000 $;
  • Николаев — 22 000 $;
  • Запорожье — 16 000 $.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры в Украине

Фото 3 — Цены на вторичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:

  • Львов — 110 000 $;
  • Ужгород — 103 000 $;
  • Киев — 98 800 $;
  • Черновцы — 85 000 $;
  • Винница — 80 000 $;
  • Тернополь — 78 000 $;
  • Луцк — 72 000 $;
  • Одесса — 71 400 $;
  • Ровно и Черкассы — 70 000 $;
  • Ивано-Франковск — 68 400 $;
  • Житомир — 67 000 $.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в октябре 2026 года формируют города:

  • Хмельницкий — 60 000 $;
  • Полтава — 55 000 $;
  • Кропивницкий — 50 000 $;
  • Чернигов — 49 000 $;
  • Днепр — 45 000 $.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Харьков — 38 000 $;
  • Сумы — 34 000 $;
  • Николаев — 32 000 $;
  • Запорожье — 24 500 $;
  • Херсон — 19 000 $.

Медианная цена на трехкомнатные квартиры в Украине

Фото 4 — Цены на вторичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

  • Львов — 146 000 $;
  • Киев — 145 000 $;
  • Ужгород — 120 000 $;
  • Черновцы — 108 000 $;
  • Винница — 93 500 $;
  • Тернополь — 90 000 $;
  • Ивано-Франковск — 86 500 $;
  • Одесса — 85 600 $;
  • Черкассы — 84 400 $;
  • Луцк — 81 000 $;
  • Ровно и Житомир — 75 000 $;
  • Хмельницкий — 70 000 $.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в октябре 2026 года формируют города:

  • Полтава и Кропивницкий — по 65 000 $;
  • Днепр — 60 000 $;
  • Чернигов — 59 000 $;
  • Харьков — 50 000 $.

Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Николаев — 42 000 $;
  • Сумы — 40 000 $;
  • Запорожье — 34 000 $.

Медианная цена на четырехкомнатные квартиры в Украине

Фото 5 — Цены на вторичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Медианная цена четырехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

  • Киев — 370 000 $;
  • Львов — 225 000 $;
  • Черновцы — 158 000 $;
  • Ужгород — 140 000 $;
  • Винница — 126 000 $;
  • Одесса — 125 000 $;
  • Днепр — 116 000 $;
  • Ивано-Франковск — 112 000 $;
  • Тернополь — 107 000 $;
  • Полтава — 100 000 $;
  • Хмельницкий — 91 500 $;
  • Харьков — 85 000 $.

Средний ценовой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке в октябре 2026 года формируют города:

  • Николаев — 65 000 $;
  • Чернигов — 60 000 $.

Самые доступные предложения на рынке четырехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Сумы — 49 000 $;
  • Запорожье — 47 000 $.

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