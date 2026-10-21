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Ціни на вторинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у жовтні 2026 року з інфографікою за ключовими тенденціями — у цьому матеріалі.
- Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
- Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
Станом на жовтень 2026 року вторинний ринок України зберігає динаміку помірного зростання в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:
- Луцьк — 28%;
- Тернопіль та Івано-Франківськ — по 24%;
- Вінниця — 23%;
- Хмельницький — 20%;
- Чернівці — 15%;
- Полтава та Львів — по 14%.
Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Медіанна ціна по однокімнатних квартирах в Україні
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:
- Львів — 76 000 $;
- Ужгород — 67 900 $;
- Київ — 67 000 $;
- Луцьк — 62 000 $;
- Чернівці — 62 700 $;
- Вінниця — 56 500 $;
- Рівне — 55 500 $;
- Житомир — 53 000 $;
- Тернопіль — 52 900 $;
- Одеса — 51 000 $;
- Черкаси — 50 000 $.
Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у жовтні 2026 відносяться:
- Івано-Франківськ — 48 900 $;
- Хмельницький — 43 900 $;
- Полтава — 41 000 $;
- Дніпро — 35 000 $;
- Чернігів — 34 900 $;
- Кропивницький — 34 000 $.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Суми та Харків — 24 000 $;
- Миколаїв — 22 000 $;
- Запоріжжя — 16 000 $.
Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:
- Львів — 110 000 $;
- Ужгород — 103 000 $;
- Київ — 98 800 $;
- Чернівці — 85 000 $;
- Вінниця — 80 000 $;
- Тернопіль — 78 000 $;
- Луцьк — 72 000 $;
- Одеса — 71 400 $;
- Рівне та Черкаси — 70 000 $;
- Івано-Франківськ — 68 400 $;
- Житомир — 67 000 $.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у жовтні 2026 року формують міста:
- Хмельницький — 60 000 $;
- Полтава — 55 000 $;
- Кропивницький — 50 000 $;
- Чернігів — 49 000 $;
- Дніпро — 45 000 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 38 000 $;
- Суми — 34 000 $;
- Миколаїв — 32 000 $;
- Запоріжжя — 24 500 $;
- Херсон — 19 000 $.
Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:
- Львів — 146 000 $;
- Київ — 145 000 $;
- Ужгород — 120 000 $;
- Чернівці — 108 000 $;
- Вінниця — 93 500 $;
- Тернопіль — 90 000 $;
- Івано-Франківськ — 86 500 $;
- Одеса — 85 600 $;
- Черкаси — 84 400 $;
- Луцьк — 81 000 $;
- Рівне та Житомир — 75 000 $;
- Хмельницький — 70 000 $.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у жовтні 2026 року формують міста:
- Полтава та Кропивницький — по 65 000 $;
- Дніпро — 60 000 $;
- Чернігів — 59 000 $;
- Харків — 50 000 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Миколаїв — 42 000 $;
- Суми — 40 000 $;
- Запоріжжя — 34 000 $.
Медіанна ціна по чотирикімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:
- Київ — 370 000 $;
- Львів — 225 000 $;
- Чернівці — 158 000 $;
- Ужгород — 140 000 $;
- Вінниця — 126 000 $;
- Одеса — 125 000 $;
- Дніпро — 116 000 $;
- Івано-Франківськ — 112 000 $;
- Тернопіль — 107 000 $;
- Полтава — 100 000 $;
- Хмельницький — 91 500 $;
- Харків — 85 000 $.
Середній ціновий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку у жовтні 2026 року формують міста:
- Миколаїв — 65 000 $;
- Чернігів — 60 000 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку чотирикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Суми — 49 000 $;
- Запоріжжя — 47 000 $.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:
- Ціни на вторинці у Києві у жовтні 2026 (інфографіка);
- Ціни на вторинці у Львові у жовтні 2026 (інфографіка);
- Ціни на вторинці в Одесі у жовтні 2026 (інфографіка).