Ціни на вторинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у жовтні 2026 року з інфографікою за ключовими тенденціями — у цьому матеріалі.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні

Станом на жовтень 2026 року вторинний ринок України зберігає динаміку помірного зростання в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

Луцьк — 28%;

Тернопіль та Івано-Франківськ — по 24%;

Вінниця — 23%;

Хмельницький — 20%;

Чернівці — 15%;

Полтава та Львів — по 14%.

Середня ціна квартир на вторинці по містах України

Медіанна ціна по однокімнатних квартирах в Україні

Медіанна ціна найдорожчої однокімнатної квартири на вторинці по містах України — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:

Львів — 76 000 $;

Ужгород — 67 900 $;

Київ — 67 000 $;

Луцьк — 62 000 $;

Чернівці — 62 700 $;

Вінниця — 56 500 $;

Рівне — 55 500 $;

Житомир — 53 000 $;

Тернопіль — 52 900 $;

Одеса — 51 000 $;

Черкаси — 50 000 $.

Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у жовтні 2026 відносяться:

Івано-Франківськ — 48 900 $;

Хмельницький — 43 900 $;

Полтава — 41 000 $;

Дніпро — 35 000 $;

Чернігів — 34 900 $;

Кропивницький — 34 000 $.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:

Суми та Харків — 24 000 $;

Миколаїв — 22 000 $;

Запоріжжя — 16 000 $.

Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні

Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинці по містах України — жовтень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:

Львів — 110 000 $;

Ужгород — 103 000 $;

Київ — 98 800 $;

Чернівці — 85 000 $;

Вінниця — 80 000 $;

Тернопіль — 78 000 $;

Луцьк — 72 000 $;

Одеса — 71 400 $;

Рівне та Черкаси — 70 000 $;

Івано-Франківськ — 68 400 $;

Житомир — 67 000 $.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у жовтні 2026 року формують міста:

Хмельницький — 60 000 $;

Полтава — 55 000 $;

Кропивницький — 50 000 $;

Чернігів — 49 000 $;

Дніпро — 45 000 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Харків — 38 000 $;

Суми — 34 000 $;

Миколаїв — 32 000 $;

Запоріжжя — 24 500 $;

Херсон — 19 000 $.

Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні

Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинці по містах України — жовтень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

Львів — 146 000 $;

Київ — 145 000 $;

Ужгород — 120 000 $;

Чернівці — 108 000 $;

Вінниця — 93 500 $;

Тернопіль — 90 000 $;

Івано-Франківськ — 86 500 $;

Одеса — 85 600 $;

Черкаси — 84 400 $;

Луцьк — 81 000 $;

Рівне та Житомир — 75 000 $;

Хмельницький — 70 000 $.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у жовтні 2026 року формують міста:

Полтава та Кропивницький — по 65 000 $;

Дніпро — 60 000 $;

Чернігів — 59 000 $;

Харків — 50 000 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Миколаїв — 42 000 $;

Суми — 40 000 $;

Запоріжжя — 34 000 $.

Медіанна ціна по чотирикімнатним квартирам в Україні

Медіанна ціна чотирикімнатної квартири на вторинці по містах України — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

Київ — 370 000 $;

Львів — 225 000 $;

Чернівці — 158 000 $;

Ужгород — 140 000 $;

Вінниця — 126 000 $;

Одеса — 125 000 $;

Дніпро — 116 000 $;

Івано-Франківськ — 112 000 $;

Тернопіль — 107 000 $;

Полтава — 100 000 $;

Хмельницький — 91 500 $;

Харків — 85 000 $.

Середній ціновий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку у жовтні 2026 року формують міста:

Миколаїв — 65 000 $;

Чернігів — 60 000 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку чотирикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Суми — 49 000 $;

Запоріжжя — 47 000 $.

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