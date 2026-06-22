Цены на вторичке во Львове в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Львова по состоянию на июнь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на вторичное жильё во Львове в июне 2026

По состоянию на июнь 2026 года вторичный рынок Львова продолжает демонстрировать один из наиболее динамичных ростов среди всех крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе сохраняет положительную динамику во всех сегментах. В настоящее время средние цены по типам квартир следующие:

Однокомнатные — 72 000 долларов;

Двухкомнатные — 100 000 долларов;

Трёхкомнатные — 131 000 долларов.

Дополнительно на рынок влияют стабильно высокий спрос со стороны внутренних переселенцев и инвесторов, фактор безопасности, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жильё во Львове по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных и исторических районах города. Лидером по стоимости жилья остаётся:

Франковский — 78 000 долларов;

Лычаковский — 75 900 долларов;

Шевченковский — 73 000 долларов.

К районам со средним сегментом цен относятся:

Сыховский — 69 100 долларов;

Железнодорожный — 69 800 долларов;

Галицкий — 67 000 долларов.

Медиана цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Наиболее дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остаётся:

Лычаковский — 117 000 долларов;

Франковский — 113 000 долларов;

Галицкий — 115 000 долларов.

Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:

Сыховский — 99 000 долларов;

Шевченковский — 97 000 долларов;

Железнодорожный — 88 200 долларов.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами является наиболее выраженным — почти в три раза между самым дешёвым и самым дорогим районом. Наиболее высокие цены фиксируются в:

Франковском — 160 000 долларов;

Галицком — 155 000 долларов;

Лычаковском — 144 000 долларов.

Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:

Шевченковский — 121 000 долларов;

Железнодорожный — 120 000 долларов;

Сыховский — 119 000 долларов.

Медианные цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Аналитики рынка также обращают внимание на то, что Львов фактически сравнялся с Киевом по стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке. Это свидетельствует о глубоком изменении приоритетов покупателей: город перестал быть просто «тихой гаванью» и превратился в рынок с наиболее высоким порогом входа среди региональных центров Украины.

Средние цены на вторичное жильё по Львову

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Львова в июне 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в июне 2026 года составляет 72 000 долларов. За месяц этот сегмент практически не изменился, а наибольший спрос фиксируется на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — июнь 2026 (жёлтый график)

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Львова составляет 88 000 грн и 96 000 долларов. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке (10.3%) приходится именно на этот ценовой диапазон.

Наиболее распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Львова по состоянию на июнь 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в июне 2026 года составляет 100 000 долларов по предложениям собственников. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом, особенно в районах с новой застройкой и развитой инфраструктурой.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — июнь 2026 (красный график)

Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трёхкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в июне 2026 года составляет 131 000 долларов. Этот сегмент демонстрирует стабильную динамику без существенных колебаний. Спрос на просторное жильё растёт прежде всего среди семей, переехавших во Львов из других регионов.

Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — июнь 2026 (синий график)

Инфографика: ЛУН Статистика

«Вторичка» во Львове остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые реализуются быстрее и по более высокой цене.

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