Ціни на вторинці у Львові в червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Львова станом на червень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на вторинне житло у Львові в червні 2026

Станом на червень 2026 року вторинний ринок Львова продовжує демонструвати одне з найдинамічніших зростань серед усіх великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Наразі середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 72 000 доларів;

Двокімнатні — 100 000 доларів;

Трикімнатні — 131 000 доларів.

Додатково на ринок впливають стабільно високий попит з боку внутрішніх переселенців та інвесторів, безпековий фактор, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло у Львові по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних та історичних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:

Франківський — 78 000 доларів;

Личаківський — 75 000 доларів;

Шевченківський — 73 000 доларів.

До районів із середнім сегментом цін відносяться:

Сихівський — 69 100 доларів;

Залізничний — 69 000 доларів;

Галицький — 67 000 доларів.

Медіана ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:

Личаківський — 117 000 доларів;

Франківський — 113 000 доларів;

Галицький — 115 000 доларів.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Сихівський — 99 000 доларів;

Шевченківський — 97 000 доларів;

Залізничний — 88 200 доларів.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами є найбільш вираженим — майже втричі між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Франківському — 160 000 доларів;

Галицькому — 155 000 доларів;

Личаківському — 144 000 доларів;

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Шевченківський — 121 000 доларів;

Залізничний — 120 000 доларів;

Сихівський — 119 000 доларів.

Медіанна ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Аналітики ринку також звертають увагу на те, що Львів фактично зрівнявся з Києвом за вартістю однокімнатних квартир на вторинному ринку. Це свідчить про глибоку зміну пріоритетів покупців: місто перестало бути просто «безпечною гаванню» і перетворилось на ринок із найвищим порогом входу серед регіональних центрів України.

Середні ціни на вторинне житло по Львову

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Львова у червні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у червні 2026 року становить 72 000 доларів. За місяць цей сегмент практично не змінився, а найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Львова — червень 2026 (жовтий графік)

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2Bomber, станом на червень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 88 000 грн та 96 000 доларів. Найбільше пропозицій на вторинному ринку (10.3%) припадає саме на цей ціновий діапазон.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова станом на червень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у червні 2026 року становить 100 000 доларів за пропозиціями власників. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом, особливо в районах із новою забудовою та розвиненою інфраструктурою.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Львова — червень 2026 (червоний графік)

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Львова у червні 2026 року становить 131 000 доларів. Цей сегмент демонструє стабільну динаміку без суттєвих коливань. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що переїхали до Львова з інших регіонів.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Львова — червень 2026 (синій графік)

Інфографіка: ЛУН Статистика

«Вторинка» у Львові залишається дорожчою за новобудови, адже покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.

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