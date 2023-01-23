Где покупать зарубежную недвижимость в 2023 году – пять основных направлений

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Моя компания помогает клиентам покупать недвижимость во всем мире. Кроме того, я также вкладываю средства в недвижимость за рубежом. То есть, в этой сфере я и продавец, и покупатель. На звание супер-эксперта в этой области я не претендую – просто практикующий инвестор с 10-летним опытом. Итак, какие страны имеет смысл присмотреться, если собираетесь инвестировать средства в зарубежную недвижимость?

ТУРЦИЯ

Бюджет – от €80 000.

Мои друзья знают: Турция – это моя давняя любовь. История HAYAT ESTATE начиналась с продаж турецкой недвижимости, и сегодня это одно из ключевых направлений нашей деятельности.

Почему Турция? Причин много, выберу главные. Во-первых, это выгодно. Квартира, которую вы в турецкой Алании приобретете на стадии котлована, за время строительства может прибавить в цене до 80%. Во-вторых, это просто. Легко выбирать, легко покупать, легко разобраться с юридическими формальностями. А еще здесь отличный климат, сразу 4 моря, умеренная стоимость жизни и очень дружелюбный народ. Итак, если решите не продавать свои турецкие апартаменты, у вас будет отличная база для курортной жизни.

ТАИЛАНД

Бюджет – от €100 000

Недавно я приобрел несколько объектов недвижимости на Пхукете – чтобы диверсифицировать свой портфель инвестиций по географическому признаку. Все купленные мной апартаменты находятся под управлением разных гостиничных сетей. В Таиланде это распространенная практика – здесь много девелоперских проектов, которыми управляют сети отелей (они же предоставляют жителям пятизвездочный сервис). Такой объект гарантирует прибыль от сдачи в аренду, а также легко будет перепродать благодаря силе бренда управляющей компании. А если не сдавать в аренду и не продавать, то можно жить в этих апартаментах самому – тоже неплохой вариант.

В рынок Таиланда я верю по нескольким причинам. В последнее время этот рынок динамично растет и развивается во многом благодаря участию зарубежных инвесторов. Кроме того, Таиланд – это круглогодичный курорт, здесь нет сезонных спадов интереса к аренде. И конечно, присутствие на рынке недвижимости столь мощного гаранта как международные гостиничные сети: Sheraton, Wyndham, Best Western, Movenpick и другие. А еще наши клиенты демонстрируют здесь самый высокий процент повторных сделок. То есть покупают недвижимость, получают пассивный доход от аренды и покупают очередной объект – Таиланд не отпускает.

БАЛИ

Бюджет – от €100 000

С таким бюджетом вы можете выбрать себе апартаменты в современном жилом комплексе. Хороший таунхаус можно найти за 150 000 евро, а цены на виллы стартуют от 200 000 евро. Несмотря на то, что этот райский остров давно уже стал одним из самых модных туристических направлений, местный рынок недвижимости еще окончательно не сформировался. Мало больших застройщиков, не слишком много предложений, но при этом высок спрос. Именно поэтому сейчас в Бали присматриваются не только украинские инвесторы, но и девелоперы из Украины.

Покупая жилье на Бали, следует обращать внимание на качество строительства и инфраструктуру жилых объектов – проблемы могут крыться именно в этих аспектах. Ну а очевидные плюсы здесь те же, что и на тайских островах – круглогодичный курорт с высокой рентабельностью аренды жилья.

ОАЭ

Бюджет – от €200 000

Рынок недвижимости Дубая переживает сейчас настоящий бум – пожалуй, это самый "горячий" рынок из всех, что упомянутые в моем обзоре. Доходит до того, что застройщики искусственно сдерживают спрос: апартаменты в некоторых объектах можно купить только через аукцион. Мой знакомый участвовал в трех таких аукционах, но каждый раз безуспешно.

Причина такого ажиотажа ясна. Дубай – один из крупнейших динамично развивающихся мировых бизнес-хабов, очень удобный для жизни. При этом если сравнивать его с европейскими и американскими мегаполисами, стоимость жизни здесь относительно невысока. Поэтому Дубай привлекает представителей бизнеса и IT со всего мира, а теперь и тех, кто инвестирует в зарубежную недвижимость. По моим прогнозам рост цен на местную недвижимость будет продолжаться еще как минимум несколько лет. А спрос сегодня такой, что вы гарантированно продадите то, что здесь приобрели – разумеется, выгодно для себя.

ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ

Бюджет – от €150 000

За эти деньги вы сможете приобрести небольшие апартаменты "гостиная+спальня" в одном из курортных городков на морском побережье. В Португалии цены несколько ниже, чем в Испании, а также доступны программы получения ВНЖ и гражданства для иностранцев (в Испании с этим сейчас немного сложнее).

В отличие от Турции и ОАЭ в европейских странах вы должны объяснять происхождение средств, вкладываемых в местную недвижимость, и для многих инвесторов это становится проблемой. Но плюсы владения недвижимостью в Европе очевидны: ее всегда можно выгодно продать или сдать в аренду.

Фото: ua.depositphotos.com