Де купувати закордонну нерухомість у 2023 році — пʼять основних напрямків

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Моя компанія допомагає клієнтам купувати нерухомість по всьому світу. Крім цього, я також вкладаю кошти в нерухомість за кордоном. Тобто у цій сфері я і продавець, і покупець. На звання супер-експерта у цій галузі я не претендую – просто практикуючий інвестор із 10-річним досвідом. Отже, до яких країн має сенс придивитися, якщо збираєтеся інвестувати кошти в закордонну нерухомість?

ТУРЕЧЧИНА

Бюджет – від € 80 000.

Мої друзі знають: Туреччина – це моя давня любов. Історія HAYAT ESTATE починалася з продажу турецької нерухомості, і сьогодні це один із ключових напрямків нашої діяльності.

Чому Туреччина? Причин багато, оберу головні. По-перше, це вигідно. Квартира, яку ви в турецькій Аланії придбаєте на стадії котловану, за час будівництва може додати в ціні до 80%. По-друге, це легко. Легко вибирати, легко купувати, легко розібратися з юридичними формальностями. А ще тут чудовий клімат, одразу 4 моря, помірна вартість життя та дуже доброзичливий народ. Отже, якщо вирішите не продавати свої турецькі апартаменти, у вас буде чудова база для курортного життя.

ТАЇЛАНД

Бюджет – від € 100 000.

Нещодавно я придбав кілька об'єктів нерухомості на Пхукеті – щоб диверсифікувати свій портфель інвестицій за географічною ознакою. Всі куплені мною апартаменти знаходяться під керуванням різних готельних мереж. У Таїланді це поширена практика – тут багато девелоперських проектів, якими управляють мережі готелів (вони ж надають мешканцям п'ятизірковий сервіс). Такий об'єкт гарантує прибуток від здачі в оренду, а також його легко буде перепродати завдяки силі бренду керуючої компанії. А якщо не здавати в оренду і не продавати, то можна жити в цих апартаментах самому – також непоганий варіант.

У ринок Таїланду я вірю з кількох причин. Останнім часом цей ринок динамічно зростає та розвивається – багато в чому завдяки участі зарубіжних інвесторів. Крім того, Таїланд – це цілорічний курорт, тут немає сезонних спадів інтересу до оренди. І звичайно, присутність на ринку нерухомості такого потужного гаранта як міжнародні готельні мережі: Sheraton, Wyndham, Best Western, Movenpick та інші. А ще наші клієнти демонструють тут найвищий відсоток повторних угод. Тобто купують нерухомість, отримують пасивний дохід від оренди та купують черговий об'єкт – Таїланд не відпускає.

БАЛІ

Бюджет – від € 100 000

З таким бюджетом ви зможете обрати собі апартаменти у сучасному житловому комплексі. Хороший таунхаус можна знайти за €150 000, а ціни на вілли стартують від €200 000. Незважаючи на те, що цей райський острів давно вже став одним із наймодніших туристичних напрямків, місцевий ринок нерухомості ще остаточно не сформувався. Мало великих забудовників, не надто багато пропозицій, але при цьому є високий попит. Саме тому зараз до Балі придивляються не лише українські інвестори, а й девелопери з України.

Купуючи житло на Балі, треба звертати увагу на якість будівництва та інфраструктуру житлових об'єктів – проблеми можуть критися саме в цих аспектах. Ну, а очевидні плюси тут ті ж, що й на тайських островах – цілорічний курорт із високою рентабельністю оренди житла.

ОАЕ

Бюджет – від € 200 000

Ринок нерухомості Дубая переживає зараз справжній бум – мабуть, це "найгарячіший" ринок з усіх, що згадані в моєму огляді. Доходить до того, що забудовники штучно стримують попит: апартаменти в деяких об'єктах можна купити лише через аукціон. Мій знайомий брав участь у трьох таких аукціонах, але щоразу без успіху.

Причина такого ажіотажу зрозуміла. Дубай – один з найбільших світових бізнес-хабів, що динамічно розвивається і дуже зручний для життя. При цьому, якщо порівнювати його з європейськими та американськими мегаполісами, вартість життя тут відносно невисока. Тому Дубай приваблює представників бізнесу та IT з усього світу, а тепер ще й тих, хто інвестує у закордонну нерухомість. За моїми прогнозами, зростання цін на місцеву нерухомість триватиме ще як мінімум кілька років. А попит сьогодні такий, що ви гарантовано продасте те, що тут придбали – зрозуміло, з вигодою для себе.

ІСПАНІЯ та ПОРТУГАЛІЯ

Бюджет – від € 150 000

За ці гроші ви зможете придбати невеликі апартаменти "вітальня+спальня" в одному з курортних містечок на морському узбережжі. У Португалії ціни трохи нижчі, ніж в Іспанії, а також там доступні програми отримання ВНЖ та громадянства для іноземців (в Іспанії з цим зараз трохи складніше).

На відміну від Туреччини та ОАЕ в європейських країнах ви повинні пояснювати походження коштів, які вкладаєте в місцеву нерухомість, і для багатьох інвесторів це стає проблемою. Але плюси володіння нерухомістю в Європі є очевидними: її завжди можна вигідно продати або здати в оренду.

Фото: ua.depositphotos.com