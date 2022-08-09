Модульные дома для беженцев. Как их строят и можно ли будет в них перезимовать

Еще в апреле министр по делам ветеранов Юлия Лапутина сообщила, что правительство активно работает над реализацией проектов строительства модульных жилых городков для временно перемещенных лиц как в западных областях страны, так и на освобожденных от оккупации территориях. А в июле премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина договорилась об установке модульных домов для 15 тыс. семей.

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Реализация этого проекта действительно не стоит на месте. На сегодняшний день в Украине для внутренне перемещенных лиц уже обустроено и заселено восемь модульных городков во Львове, Бородянке, Буче и Макарове. При этом инфраструктура каждого из них рассчитана на проживание 352 человек, содержит как жилые модули, так и санитарные (туалет/душ) помещения, места для еды и административные помещения.

В комментарии Delo.ua Министерство развития общин и территорий (Минрегион) сообщило, что каждый такой временный городок обеспечен освещением, отоплением, а также необходимой мебелью и оборудованием. И если раньше их возводили только в западной Украине, то сейчас Кабинет Министров ориентируется именно на освобожденные от оккупации территории.

Комфорт в любую погоду

Как чиновники, так и независимые эксперты считают, что такие городки вполне подходят для проживания не только в теплое время года, но и осенью и зимой. "Зимой там можно будет спокойно жить. Есть же разные системы обогрева. Устанавливают, например, тепловые насосы, модульные обогреватели. Они хорошо держат тепло. Тем более, площадь у этих домов небольшая, что в холодное время как раз очень хорошо", - объясняет директор. агентства недвижимости "КиевДимСервис" Андрей Романов.

В то же время, как постоянное местожительство такие модульные дома – не самое лучшее решение. Потому что могут возникать проблемы с коммуникациями, в том числе с подводом воды и тока. Поэтому нередко беженцы предпочитают арендовать капитальное жилье. К тому же стоимость аренды пока упала, предложение широкое, а спрос все еще недостаточен. Это сдерживает рост арендных ставок.

Похожее мнение придерживается и глава Минрегиона Алексей Чернышев. Он еще раньше заявлял, что жителям таких домов не стоит бояться морозов, хотя предстоящий отопительный сезон будет самым сложным за всю историю Украины. Впрочем, такое жилье все же не может стать полноценной заменой квартиры или частного дома.

"Мы планируем применять программу временного пребывания в модульных домах на 12 месяцев. Это время, за которое местная община, регион и область должны восстановить поврежденное жилье, чтобы люди вернулись в свои дома. Ведь ни одно временное жилье, каким бы комфортным оно ни было, не можно сравнить с родным домом", – объяснял министр.

Временного жилья будет еще больше

Что касается планов, то в ближайшее время в Черниговской области на территории Киселевской, Новобелоуской, Новобасанской общин запланировано размещение 16 модулей, каждый из которых рассчитан на проживание 88 человек. Также до конца августа Минрегион рассчитывает, что будут установлены модульные городки в Ирпене, Гостомеле и Кухарях Киевской области.

В общей сложности на первом этапе будет создано 15 таких городков. И это при том, что они строятся бесплатно. Минрегион предварительно договорился с агентством стратегических резервов Польши, предоставляющим необходимые модульные конструкции на безвозмездной основе. Содержание таких городков берут на себя местные власти.

"В настоящее время Кабмин, региональные и местные власти активно работают над долгосрочными вариантами обеспечения жильем и восстановлением поврежденного жилья", – сообщила Delo.ua пресс-служба Минрегиона.

Впрочем, помогают в строительстве таких домов не только поляки. К примеру, в Вижницкой общине Черновицкой области уже обустроили несколько таких объектов. Но в этот раз деньги на это выделили инвесторы из Японии и предприниматели. Для модульного города Вижницкая община выделила 4 га. Это одномодульные помещения с примерной площадью 20 "квадратов" каждый. Переселенцы смогут жить там бесплатно в течение двух лет.

Законодательство не поспевает за строительством

Верховная Рада еще 12 мая приняла законопроект (уже закон №2254-IX), нормы которого регулируют строительство таких сооружений, их заселение и использование. Сейчас Минрегион работает над рядом нормативных актов, которые необходимо утвердить под этот документ.

"Среди прочего разрабатывается отдельный порядок размещения объектов для временного проживания и обслуживания внутренне перемещенных лиц в результате чрезвычайных ситуаций, ведения военных (боевых) действий", – прокомментировала пресс-служба министерства.

Этот порядок будет определять механизмы размещения сооружений упрощенного монтажа для временного жизнеобеспечения внутренне перемещенных лиц, а также требования к их проектным решениям и технико-экономическим параметрам. Практической реализацией норм будут заниматься органы местного самоуправления и государственные администрации (в том числе военные). Иными словами, речь идет о реализации законодательства "задним числом".

Как уточняет Минрегион, таким образом вопрос применения модульных домов при возведении объектов для временного пребывания и обслуживания вынужденных переселенцев будут решать местные исполнительные органы в соответствии с вышеуказанным порядком после его утверждения.

Но обратим внимание, что иногда среди экспертов раздается критика по строительству таких городков вообще. Например, недавно Львов посетил президент Ассоциации архитектуры Франции Мартин Дюплантиер и заявил, что властям стоило бы скорее провести для временного жилья реновацию в пустующих промышленных или других зданиях.

"Нужно принимать во внимание имеющиеся дома, полупромышленные сооружения, чтобы по возможности осуществить реновацию или как-то оборудовать некоторые из них во временное жилье. Это дешевле и это не создает проблем. Если мы осуществим их реновацию, через два-три года они будут чего-то стоить", – подчеркнул он.

По его словам, установка модулей один над другим будет неправильным решением, поскольку это "не создаст комфорта для проживания и будет напрасным расходом ресурсов".