Модульні будинки для біженців. Як їх будують і чи можна буде в них перезимувати

Ще у квітні міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна повідомила, що уряд активно працює над реалізацією проектів спорудження модульних житлових містечок для тимчасово переміщених осіб як у західних областях країни, так і на звільнених від окупації територіях. А в липні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна домовилася про встановлення модульних будинків для 15 тис. сімей.

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Реалізація цього проекту дійсно не стоїть на місці. На сьогоднішній день в Україні для внутрішньо переміщених осіб вже облаштовано і заселено вісім модульних містечок у Львові, Бородянці, Бучі та Макарові. При цьому інфраструктура кожного з них розрахована на проживання 352 осіб, містить як житлові модулі, так і санітарні (туалет/душ) приміщення, місця для прийому їжі та адміністративні приміщення.

У коментарі Delo.ua Міністерство розвитку громад та територий (Мінрегіон) повідомило, що кожне таке тимчасове містечко забезпечено освітленням, опаленням, а також необхідними меблями та обладнанням. І якщо раніше їх зводили тільки на західній Україні, то зараз Кабінет Міністрів орієнтується саме на звільнені від окупації території.

Комфорт за будь-якої погоди

Як чиновники, так і незалежні експерти вважають, що такі містечка цілком підходять для проживання не тільки в теплу пору року, а й восени та взимку. "Взимку там можна буде спокійно жити. Є ж різні системи обігріву. Встановлюють, наприклад, теплові насоси, модульні обігрівачі. Вони добре тримають тепло. Тим паче, площа у цих будинків невелика, що в холодну пору якраз дуже добре", – пояснює директор агентства нерухомості "КиївДімСервіс" Андрій Романов.

У той же час, як постійне місце проживання такі модульні будинки – не найкраще рішення. Тому що можуть виникати проблеми з комунікаціями, зокрема з підведенням води і струму. Тому нерідко біженці надають перевагу оренді капітального житла. До того ж, вартість оренди наразі впала, пропозиція широка, а попит все ще недостатній. Це стримує зростання орендних ставок.

Схожої думки притримується й голова Мінрегіону Олексій Чернишов. Він ще раніше заявляв, що мешканцям таких будинків не варто боятися морозів, хоча майбутній опалювальний сезон і буде найскладнішим за всю історію України. Втім, таке житло все ж таки не може стати повноцінною заміною квартири або ж приватного будинку.

"Ми плануємо застосовувати програму тимчасового перебування у модульних будинках на 12 місяців. Це час, за який місцева громада, регіон та область мають відновити пошкоджене житло, щоб люди повернулися до своїх домівок. Бо жодне тимчасове житло, яким би комфортним воно не було, не можна порівняти з рідною хатою", – пояснював міністр.

Тимчасового житла буде ще більше

Що стосується планів, то найближчим часом у Чернігівській області, на території Киселівської, Новобілоуської, Новобасанської громад заплановане розміщення 16 модулів, кожен з яких розрахований на проживання 88 осіб. Також до кінця серпня Мінрегіон розраховує, що будуть встановлені модульні містечка у Ірпені, Гостомелі та Кухарях Київської області.

Загалом на першому етапі буде створено 15 таких містечок. І це при тому, що будуються вони безкоштовно. Мінрегіон попередньо домовився з агентством стратегічних резервів Польщі, яке надає необхідні модульні конструкції на безоплатній основі. Утримання таких містечок бере на себе місцева влада.

"Наразі Кабмін, регіональна та місцева влада активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла", – повідомила Delo.ua пресслужба Мінрегіону.

Втім, допомагають у зведенні таких будинків не тільки поляки. Приміром, у Вижницькій громаді Чернівецької області також вже облаштували кілька таких об'єктів. Але цього разу гроші на це виділили інвестори з Японії та підприємці. Для модульного містечка Вижницька громада виділила 4 га. Це одномодульні помешкання з приблизною площею 20 "квадратів" кожен. Переселенці зможуть жити там безкоштовно впродовж двох років.

Законодавство не встигає за будівництвом

Верховна Рада ще 12 травня ухвалила законопроєкт (вже закон № 2254-IX), норми якого регулюють будівництво таких споруд, їх заселення та використання. Зараз же Мінрегіон працює над низкою нормативних актів, які необхідно затвердити під цей документ.

"Серед іншого розробляється окремий порядок розміщення об’єктів для тимчасового проживання та обслуговування внутрішньо переміщених осіб внаслідок надзвичайних ситуацій, ведення воєнних (бойових) дій", – прокоментувала пресслужба міністерства.

Цей порядок й визначатиме механізми розміщення споруд спрощеного монтажу для тимчасового життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, а також вимоги до їх проєктних рішень і техніко-економічних параметрів. Практичною ж реалізацією норм займатимуться органи місцевого самоврядування та державні адміністрації (у тому числі військові). Іншими словами, йдеться про реалізацію законодавства "заднім числом".

Як уточнює Мінрегіон, таким чином питання застосування модульних будинків при зведенні об’єктів для тимчасового перебування та обслуговування вимушених переселенців вирішуватимуть місцеві виконавчі органи влади у відповідності до вищезазначеного порядку після його затвердження.

Але звернемо увагу, що іноді серед експертів лунає критика щодо будівництва таких містечок взагалі. Наприклад, нещодавно до Львова завітав президент Асоціації архітектури Франції Мартін Дюплантіер і заявив, що владі варто було б радше провести для тимчасового житла реновацію у промислових чи інших будівлях, що пустують.

"Потрібно брати до уваги наявні будинки, напівпромислові споруди, щоби за можливості здійснити реновацію або якось обладнати деякі з них під тимчасове житло. Це дешевше і це не створює проблем. Якщо ми здійснимо їхню реновацію, через два-три роки вони будуть чогось варті", – наголосив він.

За його словами, встановлення модулів один над другим буде неправильним рішенням, оскільки це "не створить комфорту для проживання і буде марною витратою ресурсів".