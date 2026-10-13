Около 10 000 м² террас в центре Киева: каким будет OZON House на Печерске

Тишина, безопасность, зелень за окном, собственная терраса и приватность – набор, который в большом городе все больше напоминает роскошь. И он сразу включает воображение: шелест листьев за окном и запах зелени после дождя, ребенок, беззаботно прыгающий по лужам, теплые вечера с друзьями на собственной террасе и закаты, которые хочется встречать вместе с любимыми. Это простые, но все более ценные сценарии жизни, ради которых, кажется, нужно покинуть центр и переехать поближе к природе.

SAGA Development и BGV Development предлагают другой вариант. Девелоперы представляют OZON House – новый жилой проект на Печерске рядом с Ботаническим садом, где природу планируют вернуть в повседневную жизнь человека. Собственные террасы, зелень, просторы без машин, каскадная архитектура и близость Ботсада формируют главное преимущество OZON: жизнь в самом центре Киева без ощущения города.

Проект будет состоять из четырех домов, объединяющих 12 секций и восемь объемов с каскадной этажностью. Всего в квартале запланировано около 1240 квартир и апартаментов, подземный паркинг на 900 машиномест, почти 10 тыс. м² частных террас и около 10 тыс. м² коммерческих площадей и сервисов.

Разбираемся, какие особенности имеет новый объект в одном из самых престижных районов столицы, как устроен вертикальный сад, как в OZON работают с рельефом и из каких решений состоит проект, предлагающий Печерску новый сценарий жизни под названием «365 хороших дней в году».

Новая эра Печерска – центр города без ощущения города

Первая важная особенность, отличающая OZON House от других столичных объектов – сочетание центра города и привилегии жить среди природы. OZON разместят в киевском микрорайоне Зверинец – в тихой и уютной части Печерска с зелеными склонами. Совсем неподалеку раскинулся Ботанический сад им. Гришка, сохранились древние улицы и усадебная застройка. По соседству – посольства и консульства.

Концепцию озеленения девелоперы продолжают внутри самого комплекса – отсюда идея вертикального сада, интегрированного в каскадную архитектуру OZON. Растительность планируют интегрировать на разных уровнях застройки – во дворах, на террасах и склонах, вдоль пешеходных маршрутов и зеленых карманах. В совокупности они должны сформировать многоуровневую систему озеленения.

Отдельный слой этой зеленой архитектуры – террасы. В проекте предусмотрено почти 10 000 м частных террас и 20 общих. Благодаря каскадной застройке они располагаются на разных уровнях и становятся продолжением квартир и общих просторов под открытым небом. Здесь можно обустроить собственный зеленый уголок, завтракать, работать, собирать друзей или просто проводить время на улице – не покидая дома.

В комплексе эту систему продлевают зеленые дворы и внутренняя улица без машин, предназначенная для жителей. В то же время внешний променад вдоль Ольшанской, пешеходный спуск с лифтами между верхним и нижним Печерском, и нижняя терраса с выходом на улицу Бойчука, будут открыты для города. Так пространство OZON разграничивается по степени приватности: от открытых городских маршрутов до внутренних пространств для жителей и частных террас.

Таким образом, OZON решает характерный для центральных районов конфликт: человек хочет оставаться близко к деловому и культурному центру, но в то же время стремится к тишине, приватности и ежедневному контакту с природой. Здесь зелень задумана не как декоративное дополнение к жилому комплексу, а как часть его архитектуры и повседневных сценариев – от собственной террасы до прогулки по променаду.

Отдельное направление – добрососедство с Ботаническим садом. Команда OZON обязалась поддерживать его инфраструктуру и присоединиться к восстановлению оранжерей. Также в планах – общие события, лекции, детские программы и волонтерские дни. По информации компании, в холодный период прошлого года саду уже передавали горючее и тепловые пушки для поддержки оранжерей. В компании отмечают, что рассматривают такое сотрудничество как долгосрочное соседство, а не единовременные благотворительные акции. Идея в том, чтобы близость к Ботсаду была для OZON не просто преимуществом локации, а поводом быть хорошим соседом и вкладываться в место, частью которого становится новый квартал.

В результате природа в OZON должна работать на нескольких уровнях одновременно: Ботанический сад по соседству, зеленые склоны Зверинца вокруг, вертикальное озеленение внутри квартала, почти 10 000 м частных террас, 20 общих террас и променад без машин. Именно из этого состоит заявленная девелоперами формула – центр города без постоянного ощущения города.

365 хороших дней о которых мечтает каждый

Природа и озеленение – только одно из преимуществ нового комплекса. Другое – количество сценариев и моментов, из которых на самом деле складывается чувство дома. В OZON запланированы пешеходный променад, спортивная и wellness-инфраструктура, коворкинг, Community Room, многоуровневый лобби, кафе и рестораны, коммерческая галерея, школа и садик, детские и зеленые просторы. Автомобили максимально переводятся на уровень подземного паркинга, а внутренняя территория должна принадлежать пешеходам.

А дальше инфраструктура превращается в жизнь. Детство – на друзей во дворе, любимое мороженое под домом, прятки и десятки спусков с горки «еще раз». Романтическое свидание может закончиться не в ресторане, а прогулкой среди зелени и закатом на террасе. Воскресенье – долгим семейным ужином под открытым небом. А обычное утро – пением птиц, чьи голоса со временем начинаешь различать, мимо дерева, за сменой которого наблюдаешь в течение года, или любимым цветком во дворе, цветение которого ждешь каждую весну.

Это очень простые вещи, но именно они впоследствии становятся воспоминаниями о доме. И в OZON для таких моментов пытаются создать физическую среду: террасы, зелень, дворы без машин, детские просторы, променады, места для встреч, спорта, уединения и времени вместе.

Из этого и произрастает концепция «365 хороших дней в году». Хороший день здесь не обязательно должен быть солнечным или особенным. Это может быть день, когда ребенок вернулся домой с новой историей о приключениях во дворе, когда ужин на террасе затянулся в темноту, когда после дождя пахнет зеленью или когда вы вдруг впервые узнали по голосу птицу за окном. Те маленькие моменты жизни, о которых мы часто мечтаем, в такой среде имеют шанс стать не исключением, а приятным ежедневным ритуалом.

В проекте эта философия была сформулирована следующим образом: «Курорты считают солнечные дни, OZON – хорошие». Ее логика отталкивается от простой аналогии: курорты оценивают по количеству солнечных дней, в то время как качество жилого проекта определяется тем, сколько комфортных сценариев он может предложить жильцу независимо от сезона или погоды. Террасы и зеленые просторы, спорт, wellness, коворкинг, рестораны, образование и сервисы должны работать как единая система и делать каждый день жителя OZON хорошим и наполненным.

Каскадная архитектура, открывшая новые горизонты

Одна из самых узнаваемых черт будущего OZON House родилась из самого участка. Перепады высот здесь достигают от 17 до 33 метров, поэтому вместо того чтобы подчинять территорию условной горизонтальной плоскости, специалисты проекта решили превратить особенности рельефа в уникальное архитектурное решение.

«Рельеф этого участка изначально придал архитектуре OZON особый характер. Перепады высот здесь очень выразительны: вдоль Ольшанской – около 7 метров, со стороны Бойчука – около 9 метров в противоположном направлении, а поперек участка они составляют от 17 до 33 метров. Мы решили сделать эту особенность преимуществом проекта. Так появилась каскадная архитектура, террасы на разных уровнях и даже детские горки», – рассказывает архитектор проекта Алексей Пахомов, соучредитель студии BURØ.

Так сформировалась каскадная структура OZON: четыре дома, 12 секций и восемь каскадных объемов, размещаемых на разных уровнях, а между ними появляются террасы, многоуровневый стилобат и вертикальные пешеходные маршруты.

Именно рельеф придает террасам OZON особую ценность. На ровном участке терраса в основном остается дополнительным пространством возле квартиры. Здесь перепады высот поднимают ее над ландшафтом и открывают более широкие перспективы на город и зеленые склоны. Каскадная архитектура создает разные уровни обзора, а вместе с ними – разные виды.

Эмоциональнее эта особенность проявляется в детском пространстве – перепады высот здесь использовали для большого «детского каскада»: с верхнего уровня до нижнего можно будет спускаться горками разной сложности, а возвращаться вверх – специально предусмотренным для этой зоны лифтом.

Архитекторы работают над участком весной 2018 года, и нынешняя концепция OZON – уже третья редакция проекта. При этом с каждой редакцией застройка становилась более низкой: если в 2007 году органы охраны культурного наследия согласовывали предыдущий проект с пятью цилиндрическими башнями высотой до 87,9 м, то нынешняя концепция предусматривает каскадную застройку до 50 м.

«Мы видим, насколько изменился запрос людей. Сегодня важно не только то, как выглядит архитектура, но и то, как человек в ней чувствует себя. Где-то пространство должно быть динамичным, побуждать двигаться, а где-то успокаивать, давать приватность, тишину и близость к природе. Перепроектируя OZON, мы многое думали именно о том, как человек будет "проживать" это пространство ежедневно в сегодняшних реалиях», – объясняет Пахомов.

Безопасность как часть современного жилья

После 2022 года именно понятие комфортного жилья в Украине изменилось. Наряду с локацией, архитектурой, природой и инфраструктурой, одним из базовых запросов стала безопасность и способность дома сохранять работу ключевых систем во время отключений.

В OZON предусмотрено резервное питание необходимой инфраструктуры комплекса: лифтов, насосной станции, индивидуального теплового пункта, аварийного освещения, систем оповещения и других критических сетей. Отопление планируется от газовой котельной.

В подземной части OZON также предусмотрены защитные постройки двойного назначения – противорадиационное укрытие и хранилище.

Безопасность продолжается и на уровне обыденной жизни: автомобильное движение максимально переносится под землю, а центральный променад и внутренние зеленые пространства проектируются прежде всего для пешеходов.

Не квартал за забором: что OZON дает Печерску

Город постоянно меняется, и территории, еще вчера являвшиеся заводами, гаражами, пустошами или заброшенными участками, постепенно меняют свою функцию и возвращаются в городскую жизнь. Вместо закрытых или монофункциональных территорий, появляются кварталы, где можно не только жить, но и работать, отдыхать, заниматься спортом, встречаться и пользоваться городскими сервисами.

На этом построен принцип mixed-use – формат, в котором жилье сочетается с коммерцией, рабочими, образовательными, спортивными и общественными пространствами. Благодаря этому квартал не превращается в отдельный «спальный остров», а остается активной частью города в течение всего дня.

В OZON эту логику закладывают в структуру проекта. Открытый променад вдоль Ольшанской и пешеходная связь с улицей Бойчука должны включить квартал в городские маршруты, а около 10 000 м² коммерческих и сервисных пространств – наполнить их функциями.

При этом открытость не отменяет конфиденциальности: жилые пространства, частные террасы и отдельные зоны для жителей будут иметь контролируемый доступ. Так OZON должен стать не кварталом за забором, а новой частью Печерска – с собственной жизнью, открытыми зелеными просторами, сервисами и точками притяжения для района.

Эволюция участка на Ольшанской

У территории на Ольшанской своя длинная история. В разные периоды здесь размещались гаражи, хозяйственные и технические объекты, впоследствии началась реализация другого жилого проекта, который так и не был завершен.

Важный контекст этого участка – состояние склона было зафиксировано городом еще до начала строительных работ. 1 февраля 2006 года его определили как аварийный, а уже в 2007 году КГГА установила необходимость проведения противоаварийных мероприятий. Первый этап инженерной защиты начали предыдущие владельцы проекта, однако полный комплекс работ так и не был завершен.

Первые работы по инженерной защите склона выполнялись еще в 2008-2009 годах. Нынешний проект продолжает и завершает комплекс работ. По данным девелопера, он включает в себя усиление склона, водоотвод и дренаж, анкерные системы и укрепление грунтов. Параллельно производится инструментальный мониторинг.

Поэтому для OZON важно не просто начать очередной этап развития территории и ревитализации, а довести ее многолетнюю трансформацию до завершения: закончить комплекс инженерных работ и вместо территории с незавершенной историей создать жилую и городскую среду с зелеными пространствами, сервисами и функциями для этой части Печерска.

Новая роскошь большого города

В итоге OZON House состоит из вещей, каждая из которых отдельно давно знакома рынку: террас, озеленения, спорта, ресторанов, коворкинга, детской инфраструктуры, паркинга, общественным просторам. Необычно то, как они сочетаются в одном месте – в центре Печерска, рядом с Ботаническим садом и на рельефе, который дал проекту его уникальную каскадную архитектуру.

Для семьи это может быть безопасное пространство без машин, школа и сад рядом и детские горки на склоне. Для кого-то – утренняя тренировка, работа в коворкинге и вечер на собственной террасе. Для другого – возможность оставаться в центре Киева, но каждый день видеть зелень, слышать шелест листьев и иметь место, где городской ритм можно поставить на паузу. Именно поэтому «365 хороших дней» у OZON – не столько количество функций, сколько возможность по-разному проживать обычный день.

И именно это сегодня точно описывает новую городскую роскошь: не отказываться от центра ради природы и не отказываться от природы ради центра. Иметь тишину, безопасность, приватность, собственную террасу, зелень за окном и город рядом – но дома не ощущать города.